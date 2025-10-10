Як отримати безплатну річну підписку на Google AI Pro — у МОН надали відповідь

Пошуковий сервіс Google на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Українські студенти від 18 років можуть безплатно отримати річний доступ до інструментів штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro. Активувати пропозицію можна до 9 грудня після верифікації та заповнення реєстраційної форми.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки України.

Що входить до підписки AI Pro для студентів

Google відкриває повний доступ до пакета інструментів на базі ШІ, розрахованих на навчальні завдання, дослідження та креативні проєкти.

Основні можливості:

Gemini 2.5 Pro без лімітів — необмежений чат, допомога з домашніми завданнями, есе та складними питаннями; підтримка завантаження зображень для аналізу.

Deep Research — автоматичне опрацювання сотень джерел із підготовкою структурованого звіту для рефератів і курсових, що економить час на пошук та систематизацію матеріалів.

NotebookLM — персональний асистент для впорядкування конспектів і ідей; доступно у п'ять разів більше аудіо- та відеооглядів для глибшого засвоєння тем.

Veo 3 — створення 8-секундних відео зі звуком із тексту або фото — корисно для презентацій і навчальних проєктів.

Jules — ШІ-асистент для програмування з автоматичним виправленням помилок у коді та підказками щодо реалізації нових функцій (для ІТ-спеціальностей).

2 ТБ хмарного сховища — місце для навчальних матеріалів, проєктів, фото та документів у Google Диску, Gmail і Google Фото.

Як отримати доступ

Скористатися пропозицією можуть студенти закладів вищої освіти України віком від 18 років. Для активації необхідно пройти верифікацію та заповнити реєстраційну форму. Кінцевий термін активації — 9 грудня.

Нагадаємо, Google може радикально змінити звичний формат пошуку, замінивши класичну видачу посилань режимом AI Mode. Новий режим поєднує потужності ШІ-моделі Gemini з пошуком у реальному часі, забезпечуючи користувачів не просто посиланнями, а готовими аналітичними відповідями.

Також ми писали, що ChatGPT хоч і не є універсальним інструментом, але його можливості значно розширюються завдяки додатковим функціям. Плагіни, інструкції користувача, інтерпретатор коду та інші модулі дозволяють адаптувати чатбот під конкретні завдання.