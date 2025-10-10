Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Рік безплатної підписки Google AI Pro — кому і як отримати

Рік безплатної підписки Google AI Pro — кому і як отримати

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 15:11
Як отримати безплатну річну підписку на Google AI Pro — у МОН надали відповідь
Пошуковий сервіс Google на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Українські студенти від 18 років можуть безплатно отримати річний доступ до інструментів штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro. Активувати пропозицію можна до 9 грудня після верифікації та заповнення реєстраційної форми.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки України.

Реклама
Читайте також:

Що входить до підписки AI Pro для студентів

Google відкриває повний доступ до пакета інструментів на базі ШІ, розрахованих на навчальні завдання, дослідження та креативні проєкти.

Основні можливості:

  • Gemini 2.5 Pro без лімітів — необмежений чат, допомога з домашніми завданнями, есе та складними питаннями; підтримка завантаження зображень для аналізу.
  • Deep Research — автоматичне опрацювання сотень джерел із підготовкою структурованого звіту для рефератів і курсових, що економить час на пошук та систематизацію матеріалів.
  • NotebookLM — персональний асистент для впорядкування конспектів і ідей; доступно у п'ять разів більше аудіо- та відеооглядів для глибшого засвоєння тем.
  • Veo 3 — створення 8-секундних відео зі звуком із тексту або фото — корисно для презентацій і навчальних проєктів.
  • Jules — ШІ-асистент для програмування з автоматичним виправленням помилок у коді та підказками щодо реалізації нових функцій (для ІТ-спеціальностей).
  • 2 ТБ хмарного сховища — місце для навчальних матеріалів, проєктів, фото та документів у Google Диску, Gmail і Google Фото.

Як отримати доступ

Скористатися пропозицією можуть студенти закладів вищої освіти України віком від 18 років. Для активації необхідно пройти верифікацію та заповнити реєстраційну форму. Кінцевий термін активації — 9 грудня.

Нагадаємо, Google може радикально змінити звичний формат пошуку, замінивши класичну видачу посилань режимом AI Mode. Новий режим поєднує потужності ШІ-моделі Gemini з пошуком у реальному часі, забезпечуючи користувачів не просто посиланнями, а готовими аналітичними відповідями.

Також ми писали, що ChatGPT хоч і не є універсальним інструментом, але його можливості значно розширюються завдяки додатковим функціям. Плагіни, інструкції користувача, інтерпретатор коду та інші модулі дозволяють адаптувати чатбот під конкретні завдання.

студенти Google штучний інтелект передплата Google Gemini Deep Research
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації