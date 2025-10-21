Видео
Дата публикации 21 октября 2025 14:24
обновлено: 13:22
Где самый дорогой домашний интернет в мире — данные исследования
Сетевое оборудование для интернета. Фото: Unsplash

Сколько вы платите за домашний интернет, зависит не только от скорости, но и от страны проживания: разница достигает сотен долларов в месяц. Анализ Best Broadband Deals показывает, где подключение обходится дороже всего и где цены минимальны.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Где самый дорогой интернет в мире

По данным исследования, первое место по стоимости домашней широкополосной связи занимают Соломоновы Острова в южной части Тихого океана. Местным пользователям интернет в среднем стоит примерно 457,84 доллара в месяц, или 289,75 доллара за мегабит; один из доступных тарифов оценен в 2 301 доллар. Для сравнения, средняя глобальная цена подключения — около 56 долларов в месяц, а в регионе Океании — примерно 105 долларов.

Второй по дороговизне страной стала Бурунди со средним платежом 304,57 доллара в месяц (116,66 доллара за мегабит). Третье место заняли Теркс и Кайкос в Карибском бассейне — 212 долларов в месяц, или всего 0,84 доллара за мегабит, что является долей стоимости подключения на Соломоновых Островах.

Где интернет самый дешевый

На противоположной стороне рейтинга — государства с гораздо более низкими ценами. Пятерка самых дешевых выглядит следующим образом: Судан, Аргентина, Беларусь, Украина и Египет. В Судане средний ежемесячный платеж составляет 2,40 доллара. В Аргентине — 5,17 доллара в месяц в среднем, около 0,03 доллара за мегабит. В Украине типичный пакет обходится примерно в 7,35 доллара по результатам выборки из 17 тарифов.

Картина заметно отличается по регионам. Содружество Независимых Государств (СНГ), куда входят, в частности, Беларусь и Казахстан, имеет самую низкую среднюю стоимость интернета — 16,46 доллара в месяц; почти все страны региона, кроме Туркменистана, вошли в сороковку с самыми низкими ценами. В то же время Центральная Америка возглавила список самых дорогих регионов со средним показателем 105,72 доллара в месяц.

Напомним, компания Google официально запустила режим AI Mode для пользователей в Украине. Новый инструмент работает на базе модели Gemini и интегрирует возможности искусственного интеллекта непосредственно в поиск.

Также мы писали, что позиции Google Chrome на мировом рынке продолжают укрепляться. По данным Statcounter, браузер достиг нового рекорда популярности, оставив конкурентов на значительном расстоянии.

Украина интернет технологии исследование цены
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
