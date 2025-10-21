Где самый дорогой домашний интернет в мире — данные исследования

Сетевое оборудование для интернета. Фото: Unsplash

Сколько вы платите за домашний интернет, зависит не только от скорости, но и от страны проживания: разница достигает сотен долларов в месяц. Анализ Best Broadband Deals показывает, где подключение обходится дороже всего и где цены минимальны.

Где самый дорогой интернет в мире

По данным исследования, первое место по стоимости домашней широкополосной связи занимают Соломоновы Острова в южной части Тихого океана. Местным пользователям интернет в среднем стоит примерно 457,84 доллара в месяц, или 289,75 доллара за мегабит; один из доступных тарифов оценен в 2 301 доллар. Для сравнения, средняя глобальная цена подключения — около 56 долларов в месяц, а в регионе Океании — примерно 105 долларов.

Второй по дороговизне страной стала Бурунди со средним платежом 304,57 доллара в месяц (116,66 доллара за мегабит). Третье место заняли Теркс и Кайкос в Карибском бассейне — 212 долларов в месяц, или всего 0,84 доллара за мегабит, что является долей стоимости подключения на Соломоновых Островах.

Где интернет самый дешевый

На противоположной стороне рейтинга — государства с гораздо более низкими ценами. Пятерка самых дешевых выглядит следующим образом: Судан, Аргентина, Беларусь, Украина и Египет. В Судане средний ежемесячный платеж составляет 2,40 доллара. В Аргентине — 5,17 доллара в месяц в среднем, около 0,03 доллара за мегабит. В Украине типичный пакет обходится примерно в 7,35 доллара по результатам выборки из 17 тарифов.

Картина заметно отличается по регионам. Содружество Независимых Государств (СНГ), куда входят, в частности, Беларусь и Казахстан, имеет самую низкую среднюю стоимость интернета — 16,46 доллара в месяц; почти все страны региона, кроме Туркменистана, вошли в сороковку с самыми низкими ценами. В то же время Центральная Америка возглавила список самых дорогих регионов со средним показателем 105,72 доллара в месяц.

