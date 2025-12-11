Відео
Головна Технології Світ очікує найдовше сонячне затемнення — коли і де спостерігати

Світ очікує найдовше сонячне затемнення — коли і де спостерігати

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:41
Астрономи прогнозують у 2027 році унікальне явище — найдовше сонячне затемнення
Сонячне затемнення. Фото: Unsplash

Протягом майже шести з половиною хвилин день перетвориться на ніч, а тінь Місяця пройде над частиною Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Це буде найдовше повне сонячне затемнення за останні сто років, і спостерігати його зможуть мільйони людей.

Про це пише Daily Galaxy.

Читайте також:

Де пройде смуга повної фази та чому це затемнення таке особливе

Світ готується до надзвичайної небесної події — 2 серпня 2027 року відбудеться повне сонячне затемнення, яке астрономи вже називають найдовшим за століття.

За розрахунками фахівців, шлях повної фази розпочнеться в Марокко та на півдні Іспанії. Далі тінь Місяця пройде над Алжиром, Тунісом, Лівією, Єгиптом і попрямує до країн Близького Сходу. Саме в Єгипті затемнення триватиме найдовше: в історичних містах Луксор та Асуан повна фаза триватиме понад шість хвилин.

У ці хвилини Сонце повністю зникне з небосхилу, температура помітно знизиться, а в небі стануть видимими зірки. Астрономи називають це явище "видимою анатомією Сонця", адже тільки під час повної фази можна детально розгледіти корону нашої зорі.

Тривалість затемнення залежить від точних позицій Землі, Місяця та Сонця. У 2027 році їхнє взаємне розташування буде особливо сприятливим, тож затемнення стане рекордним за тривалістю для найближчих десятиліть. Наступна подібна подія очікується не раніше 2045 року.

У різні історичні епохи сонячні затемнення мали особливе символічне значення. У Стародавньому Китаї їх сприймали як небесне попередження, у Месопотамії — як знак того, що правитель втрачає божественну прихильність. В Єгипті ж затемнення вважали проявом сили богів.

Саме тому подія 2027 року, що пройде над стародавніми храмами Луксора, може стати не лише важливою науковою подією для астрономів, а й потужним культурним символом для всього світу.

Нагадаємо, міжзоряна комета 3I/ATLAS помітно активізувалася напередодні зближення із Землею. NASA та ESA опублікували свіжі знімки об'єкта, який 19 грудня пролетить на відстані приблизно 270 млн км від нашої планети.

Також ми писали, що незвичний об'єкт 3I/ATLAS, який наблизиться до Землі менш ніж за два тижні, почав ритмічно змінювати яскравість — ніби "пульсувати". Нові спостереження фіксують періодичні спалахи та затухання його сяйва, що знову підживило дискусії про те, чи є 3I/ATLAS типовою кометою.

космос наука затемнення небесні явища подія сонячне затемнення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
