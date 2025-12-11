Астрономы прогнозируют в 2027 году уникальное явление — самое длинное солнечное затмение

Солнечное затмение. Фото: Unsplash

В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь, а тень Луны пройдет над частью Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Это будет самое длинное полное солнечное затмение за последние сто лет, и наблюдать его смогут миллионы людей.

Где пройдет полоса полной фазы и почему это затмение такое особенное

Мир готовится к чрезвычайному небесному событию — 2 августа 2027 года произойдет полное солнечное затмение, которое астрономы уже называют самым длинным за столетие.

По расчетам специалистов, путь полной фазы начнется в Марокко и на юге Испании. Далее тень Луны пройдет над Алжиром, Тунисом, Ливией, Египтом и направится в страны Ближнего Востока. Именно в Египте затмение продлится дольше всего: в исторических городах Луксор и Асуан полная фаза продлится более шести минут.

В эти минуты Солнце полностью исчезнет с небосклона, температура заметно снизится, а в небе станут видимыми звезды. Астрономы называют это явление "видимой анатомией Солнца", ведь только во время полной фазы можно детально разглядеть корону нашей звезды.

Продолжительность затмения зависит от точных позиций Земли, Луны и Солнца. В 2027 году их взаимное расположение будет особенно благоприятным, поэтому затмение станет рекордным по продолжительности для ближайших десятилетий. Следующее подобное событие ожидается не ранее 2045 года.

В разные исторические эпохи солнечные затмения имели особое символическое значение. В Древнем Китае их воспринимали как небесное предупреждение, в Месопотамии — как знак того, что правитель теряет божественную благосклонность. В Египте же затмения считали проявлением силы богов.

Именно поэтому событие 2027 года, которое пройдет над древними храмами Луксора, может стать не только важным научным событием для астрономов, но и мощным культурным символом для всего мира.

