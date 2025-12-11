Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Мир ожидает рекордное солнечное затмение — когда и где наблюдать

Мир ожидает рекордное солнечное затмение — когда и где наблюдать

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:41
Астрономы прогнозируют в 2027 году уникальное явление — самое длинное солнечное затмение
Солнечное затмение. Фото: Unsplash

В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь, а тень Луны пройдет над частью Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Это будет самое длинное полное солнечное затмение за последние сто лет, и наблюдать его смогут миллионы людей.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Реклама
Читайте также:

Где пройдет полоса полной фазы и почему это затмение такое особенное

Мир готовится к чрезвычайному небесному событию — 2 августа 2027 года произойдет полное солнечное затмение, которое астрономы уже называют самым длинным за столетие.

По расчетам специалистов, путь полной фазы начнется в Марокко и на юге Испании. Далее тень Луны пройдет над Алжиром, Тунисом, Ливией, Египтом и направится в страны Ближнего Востока. Именно в Египте затмение продлится дольше всего: в исторических городах Луксор и Асуан полная фаза продлится более шести минут.

В эти минуты Солнце полностью исчезнет с небосклона, температура заметно снизится, а в небе станут видимыми звезды. Астрономы называют это явление "видимой анатомией Солнца", ведь только во время полной фазы можно детально разглядеть корону нашей звезды.

Продолжительность затмения зависит от точных позиций Земли, Луны и Солнца. В 2027 году их взаимное расположение будет особенно благоприятным, поэтому затмение станет рекордным по продолжительности для ближайших десятилетий. Следующее подобное событие ожидается не ранее 2045 года.

В разные исторические эпохи солнечные затмения имели особое символическое значение. В Древнем Китае их воспринимали как небесное предупреждение, в Месопотамии — как знак того, что правитель теряет божественную благосклонность. В Египте же затмения считали проявлением силы богов.

Именно поэтому событие 2027 года, которое пройдет над древними храмами Луксора, может стать не только важным научным событием для астрономов, но и мощным культурным символом для всего мира.

Напомним, межзвездная комета 3I/ATLAS заметно активизировалась накануне сближения с Землей. NASA и ESA опубликовали свежие снимки объекта, который 19 декабря пролетит на расстоянии примерно 270 млн км от нашей планеты.

Также мы писали, что необычный объект 3I/ATLAS, который приблизится к Земле менее чем через две недели, начал ритмично менять яркость — будто "пульсировать". Новые наблюдения фиксируют периодические вспышки и затухания его сияния, что снова подпитало дискуссии о том, является ли 3I/ATLAS типичной кометой.

космос наука затмение небесные явления событие солнечное затмение
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации