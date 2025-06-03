Росіяни похизувались розробленою ігровою консоллю, яка виявилась китайською

Прототип "суверенної" ігрової консолі РФ Fplus. Фото: росЗМІ

На виставці цифрової індустрії у РФ компанія Fplus показала прототип першої "суверенної" ігрової консолі. Вона була створена за дорученням Путіна, але виявилась зовсім не "скрєпною", а китайською.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що не так з консоллю

Компанія заявила, що зробила вітчизняний аналог американської Steam Deck та японської Nintendo Switch. Проте користувачі засумнівалися в оригінальності представлених зразків. Геймери в соцмережах помітили разючу подібність прототипу з китайською консоллю Terrans Force Handle 5 на американському процесорі AMD, яку можна вільно придбати на китайських маркетплейсах за $999.

Оригінальна китайська консоль, з якої скопіювали російський варіант "аналоговнет". Фото: Скриншот

Російська консоль відрізняється тільки літерами на кнопках замість ABXY нанесені АБВГ. Скільки коштуватиме така версія — поки що невідомо.

На претензію журналістів у компанії пояснили, що зовсім і не збирались винайти велосипед. А взагалі-то — елементна база в ігровій індустрії у всіх одна і будь-який продукт збирається з частин.

"Ми ж не Sony, яка має мільйони доларів на розробку консолей і кожен наступний девайс відрізняється від попереднього. Свій гаджет ми зробили з доступних компонентів", — сказали представники Fplus журналістам.

Залишається незрозумілим одне: що в консолі "суверенного" окрім кириличних літер на панелі керування. А коментатори в соцмережах вже пишуть, що з них будуть драти зайві 200-300 доларів за локалізацію і "суверенність" гаджета, який не відрізняється від китайського.

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