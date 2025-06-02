Пропагандисти в РФ - атака на пропагандиста каналу Соловйова

Російський пропагандист Борис Якеменко. Фото: росЗМІ

Російські шовіністи воюють один з одним. На російського пропагандиста з проєкту "Соловьев LIVE" Бориса Якеменко напали прихильники Ігоря Гіркіна, який стояв у джерел окупації частини Донбасу.

Про це йдеться на Telegram-каналі Дениса Казанського.

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Одні російські шовіністи проти інших

В середовищі російських шовіністів продовжується процес внутрішньовидової боротьби.

Так, "розлючені патріоти" (так називають себе прихильники окупанта Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, який зараз перебуває за ґратами в Росії, бо почав виступати проти Володимира Путіна) здійснили напад на одного із відомих пропагандистів з проєкту "Соловьев LIVE".

Пропагандист, якого прихильники Гіркіна облили кефіром — це Борис Якеменко.

Якеменко проти "Z-патріотів"

Борис Якеменко нещодавно відзначився скандальною заявою на адресу так званих "Z-патріотів" — тих російських шовіністів, які прагнуть продовжувати війну.

Якеменко заявив, що війну в Україні потрібно закінчувати.

А тих росіян, які хочуть продовжувати війну, пропагандист звинуватив у тому, що вони заробляють на війні.

Імовірно, напад "розлючених патріотів" на Бориса Якеменка пов’язаний саме з тим інцидентом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що сам Соловйов критикував і обзивав мешканців Бєлгородської області, які були незадоволені тим, що війна, розв’язана проти України, прийшла до них у регіон.

Додамо, ми повідомляли про те, що пропагандистку з каналу Соловйова заочно засудили за поширення фейків про Україну.