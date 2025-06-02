Пропагандисты в РФ - атака на пропагандиста канала Соловьева

Российский пропагандист Борис Якеменко. Фото: росСМИ

Российские шовинисты воюют друг с другом. На российского пропагандиста из проекта "Соловьев LIVE" Бориса Якеменко напали сторонники Игоря Гиркина, который стоял у истоков оккупации части Донбасса.

Об этом говорится на Telegram-канале Дениса Казанского.

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Одни российские шовинисты против других

В среде российских шовинистов продолжается процесс внутренневидовой борьбы.

Так, "разъяренные патриоты" (так называют себя сторонники оккупанта Игоря Гиркина-Стрелкова, который сейчас находится за решеткой в России, потому что начал выступать против Владимира Путина) совершили нападение на одного из известных пропагандистов из проекта "Соловьев LIVE".

Пропагандист, которого сторонники Гиркина облили кефиром — это Борис Якеменко.

Якеменко против "Z-патриотов"

Борис Якеменко недавно отметился скандальным заявлением в адрес так называемых "Z-патриотов" — тех российских шовинистов, которые стремятся продолжать войну.

Якеменко заявил, что войну в Украине нужно заканчивать.

А тех россиян, которые хотят продолжать войну, пропагандист обвинил в том, что они зарабатывают на войне.

Предположительно, нападение "разъяренных патриотов" на Бориса Якеменко связано именно с тем инцидентом.

Напомним, мы ранее писали о том, что сам Соловьев критиковал и обзывал жителей Белгородской области, которые были недовольны тем, что война, развязанная против Украины, пришла к ним в регион.

Добавим, мы сообщали о том, что пропагандистку с канала Соловьева заочно осудили за распространение фейков об Украине.