Россияне похвастались разработанной игровой консолью, которая оказалась китайской

"Суверенная" игровая консоль РФ оказалась полностью китайской
На выставке цифровой индустрии в РФ компания Fplus показала прототип первой "суверенной" игровой консоли. Она была создана по поручению Путина, но оказалась вовсе не "скрепной", а китайской.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что не так с консолью
Компания заявила, что сделала отечественный аналог американской Steam Deck и японской Nintendo Switch. Однако пользователи усомнились в оригинальности представленных образцов. Геймеры в соцсетях заметили поразительное сходство прототипа с китайской консолью Terrans Force Handle 5 на американском процессоре AMD, которую можно свободно приобрести на китайских маркетплейсах за $999.
Российская консоль отличается только буквами на кнопках вместо ABXY нанесены АБВГ. Сколько будет стоить такая версия - пока неизвестно.
На претензию журналистов в компании объяснили, что вовсе и не собирались изобретать велосипед. А вообще-то - элементная база в игровой индустрии у всех одна и любой продукт собирается из частей.
"Мы же не Sony, которая имеет миллионы долларов на разработку консолей и каждый следующий девайс отличается от предыдущего. Свой гаджет мы сделали из доступных компонентов", — сказали представители Fplus журналистам.
Остается непонятным одно: что в консоли "суверенного" кроме кириллических букв на панели управления. А комментаторы в соцсетях уже пишут, что с них будут драть лишние 200-300 долларов за локализацию и "суверенность" гаджета, который не отличается от китайского.
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