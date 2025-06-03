Россияне похвастались разработанной игровой консолью, которая оказалась китайской

Прототип "суверенной" игровой консоли РФ Fplus. Фото: росСМИ

На выставке цифровой индустрии в РФ компания Fplus показала прототип первой "суверенной" игровой консоли. Она была создана по поручению Путина, но оказалась вовсе не "скрепной", а китайской.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Компания заявила, что сделала отечественный аналог американской Steam Deck и японской Nintendo Switch. Однако пользователи усомнились в оригинальности представленных образцов. Геймеры в соцсетях заметили поразительное сходство прототипа с китайской консолью Terrans Force Handle 5 на американском процессоре AMD, которую можно свободно приобрести на китайских маркетплейсах за $999.

Оригинальная китайская консоль, с которой скопировали российский вариант "аналоговнета". Фото: Скриншот

Российская консоль отличается только буквами на кнопках вместо ABXY нанесены АБВГ. Сколько будет стоить такая версия - пока неизвестно.

На претензию журналистов в компании объяснили, что вовсе и не собирались изобретать велосипед. А вообще-то - элементная база в игровой индустрии у всех одна и любой продукт собирается из частей.

"Мы же не Sony, которая имеет миллионы долларов на разработку консолей и каждый следующий девайс отличается от предыдущего. Свой гаджет мы сделали из доступных компонентов", — сказали представители Fplus журналистам.

Остается непонятным одно: что в консоли "суверенного" кроме кириллических букв на панели управления. А комментаторы в соцсетях уже пишут, что с них будут драть лишние 200-300 долларов за локализацию и "суверенность" гаджета, который не отличается от китайского.

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