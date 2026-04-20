Старі смартфони раптово подорожчали: що стоїть за новим трендом

Старі телефони, які ще донедавна здавалися непотрібними, раптово стали значно ціннішими. Йдеться не про рідкісні колекційні моделі, а про звичайні смартфони, які роками лежать без використання.

Чому старі телефони почали дорожчати

Причиною такого стрибка цін став глобальний дефіцит окремих компонентів, насамперед оперативної пам'яті. Виробники напівпровідників дедалі більше зосереджуються на рішеннях для штучного інтелекту, через що обсяги випуску пам’яті для мобільних пристроїв скоротилися.

На цьому тлі попит на вже наявні модулі різко зріс. Зокрема, це стосується пам'яті, яка встановлена в старих смартфонах. Саме тому такі пристрої почали масово скуповувати не для подальшого користування, а для розбирання на запчастини.

Компанії, які займаються переробкою електроніки, витягують із телефонів найцінніші компоненти й використовують їх повторно в інших пристроях. Найбільший інтерес викликають саме модулі пам'яті, через що навіть застарілі гаджети раптом перетворилися на вигідний ресурс.

Через це вартість комплектуючих з одного старого смартфона тепер може бути в п'ять-шість разів вищою, ніж раніше. Найбільше цінуються моделі з великим обсягом пам’яті, особливо зі старших і дорожчих лінійок.

Скільки можуть платити за старий телефон

Окремі смартфони Xiaomi або Poco можуть приносити до 60-70 доларів лише завдяки вартості компонентів, які з них можна дістати. Особливо помітно цей тренд проявився в Китаї, де щороку з використання вибувають мільйони пристроїв.

Однак на переробку потрапляє лише частина таких смартфонів, тому попит на них залишається високим, а дефіцит на ринку зберігається.

Перед продажем або здачею старого телефона потрібно повністю видалити з нього особисті дані. Це важливо для того, щоб уникнути витоку інформації.

