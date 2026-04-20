Старые смартфоны внезапно подорожали: что стоит за новым трендом

Старые телефоны, которые еще недавно казались ненужными, внезапно стали значительно ценнее. Речь идет не о редких коллекционных моделях, а об обычных смартфонах, которые годами лежат без использования.

Почему старые телефоны начали дорожать

Причиной такого скачка цен стал глобальный дефицит отдельных компонентов, прежде всего оперативной памяти. Производители полупроводников все больше сосредотачиваются на решениях для искусственного интеллекта, из-за чего объемы выпуска памяти для мобильных устройств сократились.

На этом фоне спрос на уже существующие модули резко вырос. В частности, это касается памяти, которая установлена в старых смартфонах. Именно поэтому такие устройства начали массово скупать не для дальнейшего пользования, а для разборки на запчасти.

Компании, которые занимаются переработкой электроники, извлекают из телефонов ценные компоненты и используют их повторно в других устройствах. Наибольший интерес вызывают именно модули памяти, из-за чего даже устаревшие гаджеты вдруг превратились в выгодный ресурс.

Из-за этого стоимость комплектующих с одного старого смартфона теперь может быть в пять-шесть раз выше, чем раньше. Больше всего ценятся модели с большим объемом памяти, особенно из старших и более дорогих линеек.

Сколько могут платить за подержанный телефон

Отдельные смартфоны Xiaomi или Poco могут приносить до 60-70 долларов только благодаря стоимости компонентов, которые из них можно достать. Особенно заметно этот тренд проявился в Китае, где ежегодно из использования выбывают миллионы устройств.

Однако на переработку попадает лишь часть таких смартфонов, поэтому спрос на них остается высоким, а дефицит на рынке сохраняется.

Перед продажей или сдачей старого телефона нужно полностью удалить с него личные данные. Это важно для того, чтобы избежать утечки информации.

