Йому не місце на кухні — яку техніку не можна підключати через подовжувач

Подовжувач з під'єднаними пристроями. Фото: Pexels

На кухні техніки часто більше, ніж розеток, тож подовжувачі й мережеві фільтри здаються простим виходом. Однак саме тут вони можуть перетворитися на приховану загрозу — особливо, коли до одного блоку під'єднують кілька потужних пристроїв одночасно.

Про це пише NV.

Чому подовжувачі на кухні можуть бути небезпечними

Стандартна розетка зазвичай розрахована на навантаження до 3500 Вт, тоді як більшість подовжувачів витримують приблизно 2000-3800 Вт — залежно від моделі та якості. Ризик з'являється в момент, коли один подовжувач бере на себе одразу кілька "ненажерливих" приладів під час активного приготування їжі.

У кращому випадку захист спрацює, і живлення просто припиниться. У гіршому — подовжувач почне перегріватися, плавитися або навіть загориться. На кухні, де поруч є волога, жир і текстиль, така ситуація стає особливо небезпечною.

Які кухонні прилади не варто підключати через подовжувач

До подовжувачів, трійників і мережевих фільтрів не рекомендується під'єднувати техніку з високим енергоспоживанням, зокрема:

духовки, електроплити та варильні поверхні;

мікрохвильові печі;

посудомийні машини;

мультиварки, пароварки, скороварки;

електрочайники;

кавоварки та кавомашини;

тостери, хлібопічки.

Такі прилади споживають багато електроенергії, а під час нагрівання дають пікове навантаження, яке подовжувачі не завжди витримують.

Коли подовжувач усе ж допустимий

Для дрібної техніки з невеликим споживанням — наприклад, блендера чи міксера — подовжувач може бути прийнятним, якщо він якісний, має товстий кабель і не перевантажений іншими пристроями.

Якщо ж на кухні часто працює одразу кілька приладів, найнадійніший варіант — достатня кількість стаціонарних розеток, розрахованих на потрібне навантаження. Це і зручніше, і значно безпечніше.

Кухня має залишатися простором комфорту, а не ризику — і в питаннях електробезпеки дрібниць не буває. Іноді один правильно підключений прилад справді важить більше, ніж здається.

