Ему не место на кухне — какую технику нельзя подключать через удлинитель

Сожжете дом — какую технику запрещено подключать к удлинителю
На кухне техники часто больше, чем розеток, так что удлинители и сетевые фильтры кажутся простым выходом. Однако именно здесь они могут превратиться в скрытую угрозу — особенно, когда к одному блоку подключают несколько мощных устройств одновременно.
Об этом пишет NV.
Почему удлинители на кухне могут быть опасными
Стандартная розетка обычно рассчитана на нагрузку до 3500 Вт, тогда как большинство удлинителей выдерживают примерно 2000-3800 Вт — в зависимости от модели и качества. Риск появляется в момент, когда один удлинитель берёт на себя сразу несколько "прожорливых" приборов во время активного приготовления пищи.
В лучшем случае защита сработает, и питание просто прекратится. В худшем — удлинитель начнёт перегреваться, плавиться или даже загорится. На кухне, где рядом есть влага, жир и текстиль, такая ситуация становится особенно опасной.
Какие кухонные приборы не стоит подключать через удлинитель
К удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам не рекомендуется подключать технику с высоким энергопотреблением, в частности:
- духовки, электроплиты и варочные поверхности;
- микроволновые печи;
- посудомоечные машины;
- мультиварки, пароварки, скороварки;
- электрочайники;
- кофеварки и кофемашины;
- тостеры, хлебопечки.
Такие приборы потребляют много электроэнергии, а при нагреве дают пиковую нагрузку, которую удлинители не всегда выдерживают.
Когда удлинитель все же допустим
Для мелкой техники с небольшим потреблением — например, блендера или миксера — удлинитель может быть приемлемым, если он качественный, имеет толстый кабель и не перегружен другими устройствами.
Если же на кухне часто работает сразу несколько приборов, самый надёжный вариант — достаточное количество стационарных розеток, рассчитанных на нужную нагрузку. Это и удобнее, и значительно безопаснее.
Кухня должна оставаться пространством комфорта, а не риска — и в вопросах электробезопасности мелочей не бывает. Иногда один правильно подключенный прибор действительно весит больше, чем кажется.
