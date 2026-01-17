Видео
Главная Технологии Сожжете дом — какую технику запрещено подключать к удлинителю

Сожжете дом — какую технику запрещено подключать к удлинителю

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 16:32
Ему не место на кухне — какую технику нельзя подключать через удлинитель
Удлинитель с подключенными устройствами. Фото: Pexels

На кухне техники часто больше, чем розеток, так что удлинители и сетевые фильтры кажутся простым выходом. Однако именно здесь они могут превратиться в скрытую угрозу — особенно, когда к одному блоку подключают несколько мощных устройств одновременно.

Об этом пишет NV.

Читайте также:

Почему удлинители на кухне могут быть опасными

Стандартная розетка обычно рассчитана на нагрузку до 3500 Вт, тогда как большинство удлинителей выдерживают примерно 2000-3800 Вт — в зависимости от модели и качества. Риск появляется в момент, когда один удлинитель берёт на себя сразу несколько "прожорливых" приборов во время активного приготовления пищи.

В лучшем случае защита сработает, и питание просто прекратится. В худшем — удлинитель начнёт перегреваться, плавиться или даже загорится. На кухне, где рядом есть влага, жир и текстиль, такая ситуация становится особенно опасной.

Какие кухонные приборы не стоит подключать через удлинитель

К удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам не рекомендуется подключать технику с высоким энергопотреблением, в частности:

  • духовки, электроплиты и варочные поверхности;
  • микроволновые печи;
  • посудомоечные машины;
  • мультиварки, пароварки, скороварки;
  • электрочайники;
  • кофеварки и кофемашины;
  • тостеры, хлебопечки.

Такие приборы потребляют много электроэнергии, а при нагреве дают пиковую нагрузку, которую удлинители не всегда выдерживают.

Когда удлинитель все же допустим

Для мелкой техники с небольшим потреблением — например, блендера или миксера — удлинитель может быть приемлемым, если он качественный, имеет толстый кабель и не перегружен другими устройствами.

Если же на кухне часто работает сразу несколько приборов, самый надёжный вариант — достаточное количество стационарных розеток, рассчитанных на нужную нагрузку. Это и удобнее, и значительно безопаснее.

Кухня должна оставаться пространством комфорта, а не риска — и в вопросах электробезопасности мелочей не бывает. Иногда один правильно подключенный прибор действительно весит больше, чем кажется.

Напомним, с наступлением холодов многие включают дополнительные обогреватели, чтобы сделать дом теплее. Впрочем, неправильное подключение, в частности через удлинитель, может стать причиной перегрева проводки и даже пожара.

Также мы писали, что современные телевизоры стали доступнее, но всё ещё остаются дорогой техникой. Защитить их от скачков напряжения легче всего с помощью сетевого фильтра, а не обычной "переноски".

электроэнергия безопасность кухня полезные советы бытовая техника удлинитель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
