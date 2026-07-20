Як зарядити один смартфон від іншого через кабель або бездротово

Заряджання одного смартфона іншим. Фото: Unsplash, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Деякі сучасні смартфони можуть не лише поповнювати власну батарею, а й передавати заряд іншим пристроям. Така можливість стане в пригоді, коли поруч немає розетки або повербанка.

Про те, як зарядити один смартфон від іншого, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Як працює передавання заряду між смартфонами

Передавати енергію можна через кабель USB-C або за допомогою бездротової зарядки стандарту Qi. У другому випадку сумісні пристрої потрібно прикласти задніми панелями один до одного та залишити в такому положенні на час заряджання.

Смартфон може заряджати навушники, смартгодинник або інший телефон. Водночас невеликі аксесуари зазвичай не здатні передати достатньо енергії у зворотному напрямку.

Варто враховувати, що бездротове передавання заряду може спричиняти додаткове нагрівання, яке небажане для акумулятора.

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Як передавати заряд з iPhone

Можливість заряджати інші пристрої через кабель підтримують iPhone 15 і новіші моделі з роз'ємом USB-C.

Для пристроїв із портом USB-C достатньо під'єднати звичайний кабель USB-C — USB-C. Якщо аксесуар має роз'єм Lightning, знадобиться кабель USB-C — Lightning.

Щоб зарядити Apple Watch, до iPhone потрібно під'єднати магнітний зарядний кабель для годинника з роз'ємом USB-C.

Як увімкнути Wireless PowerShare на Samsung

Бездротове передавання заряду Wireless PowerShare доступне на багатьох флагманських смартфонах Samsung.

Функцію підтримують моделі Galaxy S10 і новіші, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20, а також смартфони серій Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip. Щоб увімкнути її, потрібно відкрити панель швидких налаштувань і натиснути Wireless PowerShare. Після цього сумісний пристрій слід покласти на задню панель смартфона.

Так можна заряджати смартгодинники Samsung, навушники Galaxy Buds та інші пристрої, сумісні зі стандартом Qi.

Як скористатися Battery Share на Google Pixel

Смартфони Google Pixel починаючи з Pixel 5 також можуть бездротово заряджати інші пристрої.

У смартфонах Google ця функція називається Battery Share. Для її активації потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Батарея" та вибрати "Передавання заряду". У налаштуваннях можна встановити рівень заряду, після досягнення якого смартфон припинить ділитися енергією.

Передавання також може автоматично зупинитися, якщо пристрій нагріється до небажаної температури.

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