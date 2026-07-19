Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам'ять без втрат

Застосунки на смартфоні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Повідомлення про заповнене сховище не завжди означає, що доведеться видаляти потрібні фотографії, відео або застосунки. Значну частину пам'яті смартфона можуть займати дані, які накопичуються непомітно під час щоденного використання.

Про те, як швидко звільнити пам'ять смартфона без видалення застосунків, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Origo.

Очистьте кеш застосунків

Один із найпростіших способів швидко звільнити пам'ять — очистити кеш програм.

Застосунки зберігають тимчасові зображення, відео та інші файли, які прискорюють повторне завантаження вмісту. З часом обсяг таких даних може зрости до кількох гігабайтів.

Особливо багато місця можуть займати месенджери. Наприклад, Telegram за активного використання здатен накопичити на смартфоні 10-20 ГБ тимчасових даних.

Читайте також:

Щоб очистити кеш у Telegram, потрібно відкрити налаштування застосунку, перейти до розділу "Дані та пам'ять", вибрати "Використання пам'яті" та натиснути "Очистити кеш".

Видаліть локальні копії файлів із хмарного сховища

Варто перевірити, чи синхронізовані фотографії та відео з Google Фото, iCloud або іншим хмарним сервісом. Якщо резервні копії вже збережені у хмарі, локальні версії можна прибрати зі смартфона, не втрачаючи доступу до файлів.

Такий спосіб може звільнити одразу кілька гігабайтів, особливо якщо в галереї накопичилося багато фотографій і відеозаписів.

Перед видаленням важливо переконатися, що синхронізація завершилася і потрібні файли справді доступні у хмарному сервісі.

Знайдіть дублікати фотографій і відео

Частину сховища можуть займати однакові або майже однакові фотографії та відео, які користувачі не помічають під час звичайного перегляду галереї.

Знайти такі файли допомагають вбудовані інструменти смартфона або спеціальні застосунки для пошуку дублікатів. Перед очищенням варто переглянути знайдені повтори, щоб випадково не видалити потрібний оригінал.

Раніше Новини.LIVE писали, що сховище Android-смартфона з часом заповнюють кеш, тимчасові файли, фото, відео та інші дані. Значна частина такого вмісту може накопичуватися у розділі "Інше", для якого зазвичай немає окремої кнопки повного очищення.

Також Новини.LIVE розповідали, що вимкнення системного сервісу AICore може звільнити на Android кілька гігабайтів пам'яті. Один із користувачів заявив, що після цього отримав щонайменше 6 ГБ додаткового місця, а смартфон продовжив працювати без помітних проблем.