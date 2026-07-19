Что удалить со смартфона, чтобы быстро освободить память без потерь

Приложения на смартфоне. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Сообщение о переполненном хранилище не всегда означает, что придется удалять нужные фотографии, видео или приложения. Значительную часть памяти смартфона могут занимать данные, которые незаметно накапливаются в ходе повседневного использования.

О том, как быстро освободить память смартфона без удаления приложений, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Origo.

Очистите кэш приложений

Один из самых простых способов быстро освободить память — очистить кэш приложений.

Приложения сохраняют временные изображения, видео и другие файлы, которые ускоряют повторную загрузку контента. Со временем объем таких данных может вырасти до нескольких гигабайт.

Особенно много места могут занимать мессенджеры. Например, Telegram при активном использовании способен накопить на смартфоне 10-20 ГБ временных данных.

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Чтобы очистить кэш в Telegram, нужно открыть настройки приложения, перейти в раздел "Данные и память", выбрать "Использование памяти" и нажать "Очистить кэш".

Удалите локальные копии файлов из облачного хранилища

Стоит проверить, синхронизированы ли фотографии и видео с Google Фото, iCloud или другим облачным сервисом. Если резервные копии уже сохранены в облаке, локальные версии можно удалить со смартфона, не теряя доступа к файлам.

Такой способ может освободить сразу несколько гигабайт, особенно если в галерее накопилось много фотографий и видеозаписей.

Перед удалением важно убедиться, что синхронизация завершилась и нужные файлы действительно доступны в облачном сервисе.

Найдите дубликаты фотографий и видео

Часть хранилища могут занимать одинаковые или почти одинаковые фотографии и видео, которые пользователи не замечают при обычном просмотре галереи.

Найти такие файлы помогают встроенные инструменты смартфона или специальные приложения для поиска дубликатов. Перед очисткой стоит просмотреть найденные дубликаты, чтобы случайно не удалить нужный оригинал.

Ранее Новини.LIVE писали, что хранилище Android-смартфона со временем заполняется кэшем, временными файлами, фото, видео и другими данными. Значительная часть такого содержимого может накапливаться в разделе "Прочее", для которого обычно нет отдельной кнопки полной очистки.

Также Новини.LIVE сообщали, что отключение системного сервиса AICore может освободить на Android несколько гигабайт памяти. Один из пользователей заявил, что после этого получил не менее 6 ГБ дополнительного места, а смартфон продолжил работать без заметных проблем.