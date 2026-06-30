Пользователь показал, как освободить 6 ГБ памяти на Android-смартфоне за несколько минут

Как освободить до 10 ГБ памяти на Android без потери важных данных
На Android можно освободить несколько гигабайт памяти, отключив системный сервис AICore. Один из пользователей рассказал, что после этого у него появилось не менее 6 ГБ свободного места, а смартфон продолжал работать нормально.
О том, как AICore может занимать много памяти на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.
Что такое AICore на Android
AICore — это системный сервис Android, отвечающий за работу встроенных функций искусственного интеллекта на устройстве.
Он используется для локальной обработки данных и поддерживает инструменты ИИ, в частности работу с текстом, распознавание речи, умные ответы и другие функции, которые могут работать без подключения к облаку.
Главная цель сервиса — сделать интеллектуальные функции быстрыми, конфиденциальными и доступными даже без подключения к интернету. Проблема в том, что AICore может занимать очень много места в памяти смартфона. В некоторых случаях речь идет о 10 ГБ и даже больше. Для смартфона с 128 ГБ памяти это может стать заметной потерей свободного места.
Во время обновления моделей искусственного интеллекта система временно сохраняет сразу две версии модели — старую и новую. Так происходит, пока Google проверяет стабильность обновления.
После проверки старые данные удаляются, однако до этого момента сервис может занимать много места. Особенно это заметно, если пользователь не пользуется ИИ-функциями на смартфоне.
Как отключить AICore на Android
Чтобы отключить AICore, нужно перейти в "Настройки" и открыть раздел "Приложения".
После этого следует нажать на значок меню с тремя точками или кнопку фильтра в правом верхнем углу и выбрать "Показать системные процессы".
Далее нужно найти в списке AICore, нажать "Принудительно остановить", а затем "Отключить".
После этого стоит снова открыть меню с тремя точками и выбрать "Удалить обновления". Система удалит загруженные данные приложения и освободит место, которое они занимали.
После отключения AICore можно освободить до 6 ГБ данных из памяти телефона, при этом после отключения перестают работать функции, связанные с локальным ИИ. Речь идет об умных подсказках, части возможностей клавиатуры и встроенных ИИ-инструментах.
Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфонах часто есть предустановленные приложения, которыми пользователь почти никогда не пользуется. Такие приложения могут занимать память, работать в фоновом режиме, быстрее разряжать батарею и постепенно замедлять работу телефона.
Также Новини.LIVE рассказывали, что на Android-смартфоне удаленные файлы не всегда исчезают сразу и могут ещё неделями занимать место в памяти. Если очистить корзину в файловом менеджере, Google Фото или галерее, можно быстро освободить несколько гигабайт без удаления нужных данных.