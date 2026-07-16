Как ускорить работу смартфона: данные, которые нужно удалить для оптимизации устройства

Приложения на смартфоне. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Активное ежедневное использование смартфона со временем может привести к снижению его производительности. Лишние приложения, переполненная память, накопленный кэш и устаревшее программное обеспечение могут замедлять работу устройства.

О том, что нужно удалить и какие действия выполнить, чтобы ускорить работу смартфона, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Удаление ненужных приложений

Прежде всего стоит просмотреть список установленных программ и удалить те, которыми вы больше не пользуетесь. Большое количество приложений и данных занимает память и может создавать дополнительную нагрузку на систему.

На Android для удаления приложения можно нажать и удерживать его значок, а затем выбрать "Удалить". Также оперативную память можно очистить через раздел "Батарея и обслуживание устройства" в настройках, перейдя к пункту "ОЗУ" и нажав "Очистить".

На iPhone можно удалить само приложение, сохранив его данные. Для этого нужно перейти в "Настройки" — "Общие" — "Хранилище iPhone" и выбрать "Удалить приложение".

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Обновление системы и приложений

Регулярные обновления приложений и операционной системы помогают исправлять ошибки, повышать безопасность и производительность устройства.

На Android нужно открыть Google Play, перейти в "Управление приложениями и устройством" — "Доступные обновления" и нажать "Обновить все". Для обновления системы следует открыть "Обновления ПО" — "Загрузить и установить".

На iPhone обновление системы доступно по пути "Настройки" — "Общие" — "Обновление ПО". Его можно установить вручную или включить автоматическое обновление.

Очистка кэша и истории браузера

Кэш браузера и файлы cookie постепенно накапливают данные, которые занимают память устройства.

На Android для очистки кэша нужно открыть "Настройки", выбрать браузер, перейти в "Хранение" и нажать "Очистить кэш".

Пользователи Safari на iPhone могут перейти в "Настройки" — "Safari" — "Удалить историю и данные сайтов". В Chrome или Edge очистка выполняется через меню "Конфиденциальность и безопасность" — "Очистить данные веб-просмотра".

Перезапуск или сброс к заводским настройкам

Если смартфон начал работать медленнее, в первую очередь стоит его перезапустить. Это может помочь устранить временные сбои.

Если перезапуск не помогает, можно рассмотреть возможность сброса к заводским настройкам. Такая процедура удаляет все данные с устройства, поэтому перед её выполнением важно создать резервную копию.

На Android сброс выполняется через "Настройки" — "Общее управление" — "Сброс".

На iPhone нужно перейти в "Настройки" — "Общие" — "Перенести данные или сбросить iPhone" — "Стереть всё содержимое и настройки".

Ранее Новини.LIVE писали, что кнопки регулировки громкости на Android-смартфонах могут выполнять гораздо больше задач, чем просто изменять уровень звука. В зависимости от модели устройства их можно использовать для фотографирования, управления звонками и будильниками, быстрого запуска отдельных функций и даже принудительной перезагрузки.

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