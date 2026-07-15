Як очистити розділ "Інше" на Android: прості кроки для звільнення пам'яті

Внутрішня пам'ять смартфона та смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Пам'ять Android-смартфона поступово заповнюється кешем, тимчасовими файлами, фотографіями, відео та іншими даними. Частина такого вмісту потрапляє до розділу "Інше", який може займати багато місця та не має єдиної кнопки для повного очищення.

Про те, як ефективно звільнити пам'ять на Android-смартфоні, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

Що зберігається у розділі "Інше"

У категорії "Інше" можуть накопичуватися кеш, мініатюри та тимчасові файли, які створюються під час встановлення й використання застосунків.

Очистити весь цей розділ одним натисканням зазвичай неможливо. Для звільнення пам'яті доведеться перевіряти окремі застосунки вручну або використовувати спеціальні утиліти.

Як очистити кеш застосунків вручну

Для ручного очищення потрібно перейти до налаштувань смартфона, відкрити список установлених застосунків і видалити кеш у тих програмах, які займають багато місця.

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Особливу увагу варто приділити месенджерам, браузерам і соціальним мережам, оскільки вони активно працюють із мультимедійними файлами.

Наприклад, Telegram може зберігати фото та відео локально, через що вільний простір на смартфоні швидко скорочується.

Як видалити мініатюри з галереї

Додатково можна очистити ескізи зображень, які створює галерея. Для цього знадобиться файловий менеджер із підтримкою перегляду прихованих файлів.

У теці DCIM потрібно знайти теку ".thumbnails" і видалити її вміст.

Також можна активувати хмарну синхронізацію фотографій, щоб частину даних зберігати не у внутрішній пам'яті смартфона, а в хмарі.

Альтернативою ручному очищенню можуть стати спеціальні застосунки, зокрема CCleaner і SD Maid. Вони аналізують пам'ять смартфона, знаходять файли, які можна видалити, та допомагають провести очищення.

У CCleaner для цього можна скористатися функцією "Швидке очищення", а в SD Maid — розділом "Сміття".

Перед видаленням файлів важливо перевіряти запропонований список, оскільки серед даних можуть виявитися потрібні користувачеві матеріали.

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