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Главная Технологии Смартфон может заменить повербанк: как зарядить другое устройство

Смартфон может заменить повербанк: как зарядить другое устройство

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 14:24
Как зарядить один смартфон от другого с помощью кабеля или беспроводным способом
Зарядка одного смартфона с помощью другого. Фото: Unsplash, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые современные смартфоны могут не только заряжать собственную батарею, но и передавать заряд другим устройствам. Такая возможность пригодится, когда поблизости нет розетки или портативного зарядного устройства.

О том, как зарядить один смартфон от другого, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как работает передача заряда между смартфонами

Передавать энергию можно через кабель USB-C или с помощью беспроводной зарядки стандарта Qi. Во втором случае совместимые устройства нужно приложить задними панелями друг к другу и оставить в таком положении на время зарядки.

Смартфон может заряжать наушники, смарт-часы или другой телефон. В то же время небольшие аксессуары обычно не способны передать достаточно энергии в обратном направлении.

Стоит учитывать, что беспроводная передача заряда может вызывать дополнительный нагрев, что нежелательно для аккумулятора.

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Как передавать заряд с iPhone

Возможность заряжать другие устройства через кабель поддерживают iPhone 15 и более новые модели с разъёмом USB-C.

Для устройств с портом USB-C достаточно подключить обычный кабель USB-C — USB-C. Если у аксессуара разъем Lightning, понадобится кабель USB-C — Lightning.

Чтобы зарядить Apple Watch, к iPhone нужно подключить магнитный зарядный кабель для часов с разъёмом USB-C.

Как включить Wireless PowerShare на Samsung

Беспроводная передача заряда Wireless PowerShare доступна на многих флагманских смартфонах Samsung.

Функцию поддерживают модели Galaxy S10 и более поздние, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20, а также смартфоны серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Чтобы включить её, нужно открыть панель быстрых настроек и нажать Wireless PowerShare. После этого совместимое устройство следует положить на заднюю панель смартфона.

Так можно заряжать смарт-часы Samsung, наушники Galaxy Buds и другие устройства, совместимые со стандартом Qi.

Как воспользоваться Battery Share на Google Pixel

Смартфоны Google Pixel, начиная с Pixel 5, также могут беспроводным способом заряжать другие устройства.

В смартфонах Google эта функция называется Battery Share. Для её активации нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Батарея" и выбрать "Передача заряда". В настройках можно установить уровень заряда, после достижения которого смартфон перестанет делиться энергией.

Передача также может автоматически прекратиться, если устройство нагреется до нежелательной температуры.

Ранее Новини.LIVE писали, что предупреждение о нехватке свободного места не всегда требует удаления важных фото, видео или приложений. Значительный объем хранилища могут незаметно занимать кэш, временные файлы и другие данные, накапливающиеся во время использования смартфона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что "Режим полета" может пригодиться не только во время авиаперелетов. Его используют для экономии заряда, восстановления мобильной связи, ускорения зарядки и временного отключения уведомлений.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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