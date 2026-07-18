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Главная Технологии Важнее, чем мы думаем: зачем в смартфонах нужен "Режим полета"

Важнее, чем мы думаем: зачем в смартфонах нужен "Режим полета"

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 16:32
Иконка самолета от всех проблем: зачем включать "Режим полета" на телефоне
Режим полета и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

"Режим полета" был разработан в первую очередь для использования во время авиаперелетов, однако эта функция может пригодиться и в повседневной жизни. Она помогает экономить заряд, восстанавливать мобильную связь, быстрее заряжать смартфон и временно отключать уведомления.

О том, как можно использовать "Режим полёта" на смартфоне, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Экономия заряда батареи

После включения "Режима полета" смартфон прекращает поиск мобильной сети и ограничивает работу беспроводных соединений.

Благодаря этому устройство потребляет меньше энергии, что может пригодиться, когда зарядного устройства нет под рукой, а батарею нужно сохранить как можно дольше.

Быстрое восстановление мобильной связи

Если смартфон потерял сеть или сигнал стал нестабильным, не обязательно сразу перезагружать устройство.

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Можно ненадолго включить "Режим полета", а затем выключить его. После этого телефон повторно начнет поиск доступной сети и сможет быстрее восстановить соединение.

Более быстрая зарядка смартфона

Во время работы без активного мобильного соединения и других беспроводных функций смартфон расходует меньше энергии.

Поэтому включение "Режима полета" может немного ускорить зарядку, особенно если устройством в это время не пользоваться.

Защита от лишних уведомлений

"Режим полета" также можно использовать, когда нужно сосредоточиться на работе, важном разговоре или просто отдохнуть от звонков и сообщений.

После его активации смартфон временно теряет мобильную связь, что помогает уменьшить количество отвлекающих факторов.

Ранее Новини.LIVE писали, что для каждого Android-смартфона наступает момент, когда производитель прекращает выпускать обновления безопасности. После этого устройство будет продолжать работать, однако постепенно может становиться более уязвимым к новым видам атак и вредоносному программному обеспечению.

Также Новини.LIVE сообщали, что большое количество фоновых процессов и приложений может перегружать оперативную память и замедлять работу смартфона. Перезагрузка раз в несколько дней помогает удалить временные данные, устранить незначительные сбои и восстановить нормальную производительность устройства.

режим полета функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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