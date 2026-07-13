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Главная Технологии У каждого устройства Android есть дата "окончания срока службы": как узнать свою

У каждого устройства Android есть дата "окончания срока службы": как узнать свою

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 06:32
Как проверить дату окончания поддержки Android-смартфона
Android-смартфон на столе. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

У каждого Android-смартфона есть своего рода дата окончания жизненного цикла, после которой производитель перестает выпускать для него обновления безопасности. Телефон продолжит работать и после этого, однако со временем может стать более уязвимым к атакам и новым угрозам.

О том, что означает дата окончания поддержки Android-смартфона и как её проверить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Что означает конец жизненного цикла смартфона

Дата окончания жизненного цикла, или End of Life, не связана с состоянием батареи или дисплея. Она указывает на момент, когда производитель прекращает выпускать для смартфона обновления безопасности.

После этого устройство не перестает работать, но без новых патчей постепенно становится более уязвимым для злоумышленников.

В случае с Android единых сроков поддержки нет, поскольку Google создает операционную систему, а продолжительность выпуска обновлений определяет каждый производитель отдельно.

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Например, Google и Samsung обещают до семи лет обновлений для новых флагманских моделей, тогда как OnePlus предлагает до шести лет патчей для своих флагманов.

Как проверить, закончилась ли поддержка смартфона

Один из способов — проверить дату последнего обновления безопасности. Для этого нужно перейти в раздел "Настройки" — "О телефоне" — "Сведения о программном обеспечении" и найти уровень обновления безопасности Android.

Если смартфон не получал обновлений около года, это может свидетельствовать о прекращении его поддержки.

Более надежный способ — проверить официальную информацию самого производителя. Google публикует сроки поддержки смартфонов Pixel, у Motorola есть собственный трекер обновлений, Samsung размещает соответствующие данные на сайте мобильной безопасности, а OnePlus публикует график обновлений.

Также можно воспользоваться базой данных endoflife.date, где собраны сроки поддержки различных брендов и моделей. Полное название и номер модели смартфона обычно можно найти в разделе "О телефоне" в настройках.

Ранее Новини.LIVE писали, что чрезмерное количество фоновых процессов и приложений может постепенно замедлять работу смартфона и перегружать оперативную память. Периодическая перезагрузка помогает очистить временные данные, устранить мелкие сбои и улучшить производительность устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что возможности смартфона не ограничиваются звонками, сообщениями и соцсетями. С помощью дополнительных приложений можно удобнее контролировать состояние батареи, упорядочивать фотографии и быстрее находить нужную информацию.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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