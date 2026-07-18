Іконка літака від всіх проблем: для чого вмикати "Режим польоту" на телефоні

Режим польоту та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

"Режим польоту" створювали насамперед для використання під час авіаперельотів, однак ця функція може бути корисною й у повсякденному житті. Вона допомагає економити заряд, відновлювати мобільний зв'язок, швидше заряджати смартфон і тимчасово позбуватися сповіщень.

Про те, як можна використовувати "Режим польоту" на смартфоні, розповідає редакція Новини.LIVE.

Економія заряду батареї

Після ввімкнення "Режиму польоту" смартфон припиняє пошук мобільної мережі та обмежує роботу бездротових з'єднань.

Завдяки цьому пристрій споживає менше енергії, що може стати в пригоді, коли зарядного пристрою немає поруч, а батарею потрібно зберегти якомога довше.

Швидке відновлення мобільного зв'язку

Якщо смартфон втратив мережу або сигнал став нестабільним, не обов'язково одразу перезавантажувати пристрій.

Читайте також:

Можна ненадовго ввімкнути "Режим польоту", а потім вимкнути його. Після цього телефон повторно шукатиме доступну мережу та може швидше відновити з'єднання.

Швидше заряджання смартфона

Під час роботи без активного мобільного з'єднання та інших бездротових функцій смартфон витрачає менше енергії.

Тому ввімкнення "Режиму польоту" може трохи прискорити заряджання, особливо якщо пристроєм у цей час не користуватися.

Захист від зайвих сповіщень

"Режим польоту" також можна використовувати, коли потрібно зосередитися на роботі, важливій розмові або просто відпочити від дзвінків і повідомлень.

Після його активації смартфон тимчасово втрачає мобільний зв'язок, що допомагає зменшити кількість відволікань.

Раніше Новини.LIVE писали, що для кожного Android-смартфона настає момент, коли виробник припиняє випускати оновлення безпеки. Після цього пристрій і далі працюватиме, однак поступово може ставати вразливішим до нових видів атак і шкідливого програмного забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали, що велика кількість фонових процесів і застосунків здатна перевантажувати оперативну пам'ять та сповільнювати смартфон. Перезавантаження раз на кілька днів допомагає видалити тимчасові дані, усунути незначні збої й відновити нормальну швидкодію пристрою.