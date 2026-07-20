Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки: ответ экспертов

Смартфон на зарядке и зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Современные смартфоны позволяют запускать приложения, смотреть видео и общаться даже во время подключения к зарядному устройству. Однако регулярное использование телефона в таком режиме может повлиять на процесс зарядки и состояние аккумулятора.

О том, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Benchmark.pl.

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Почему не стоит пользоваться телефоном во время зарядки

После подключения смартфона к источнику питания энергия начинает поступать в аккумулятор. Если одновременно смотреть видео, играть, общаться или запускать приложения, часть полученной энергии сразу же расходуется на работу устройства.

Одной из главных проблем в таком случае становится повышение температуры. Смартфон нагревается во время самой зарядки, а активное использование создает дополнительную нагрузку.

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Незначительный нагрев считается нормальным, однако чрезмерно горячий корпус может свидетельствовать о нежелательном повышении температуры.

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Почему смартфон заряжается медленнее

Во время использования телефона получаемая энергия распределяется между зарядкой аккумулятора и работой экрана, процессора, связи и активных приложений.

Из-за этого аккумулятор заряжается медленнее, чем когда смартфон лежит с выключенным экраном. Особенно заметной разница может быть во время игр, просмотра видео и других ресурсоемких задач.

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Единовременное или нерегулярное использование смартфона во время зарядки не должно сразу вывести аккумулятор из строя. Риск возрастает, если такое поведение становится постоянной привычкой. Регулярный нагрев и дополнительная нагрузка могут ускорить износ аккумулятора.

Поэтому, по возможности, эксперты советуют отложить телефон на время зарядки, особенно если планируется запуск игр, видео или других ресурсоемких приложений.

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Ранее Новини.LIVE писали, что современные смартфоны позволяют пользоваться ими и отвечать на звонки во время зарядки благодаря встроенным системам защиты. Однако активная нагрузка может вызывать дополнительный нагрев, замедлять процесс зарядки и ускорять износ аккумулятора.

Также Новини.LIVE сообщали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Одни кабели поддерживают передачу высокой мощности, тогда как другие из-за более слабых характеристик могут ограничивать возможности зарядного устройства.