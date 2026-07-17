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Что произойдет, если разговаривать по телефону во время зарядки

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 06:32
Можно ли разговаривать по телефону во время зарядки: найден точный ответ
Мужчина разговаривает по телефону и смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Современным смартфоном можно пользоваться и разговаривать во время зарядки, поскольку устройства оснащены защитой от перегрева и чрезмерной подачи тока. В то же время активное использование может повышать температуру телефона, замедлять зарядку и способствовать более быстрому износу аккумулятора.

О том, безопасно ли разговаривать по телефону во время зарядки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Опасно ли разговаривать по телефону во время зарядки

Истории о взрывах смартфонов во время зарядки периодически появляются, однако такие случаи крайне редки.

Старые мобильные устройства с другими типами аккумуляторов могли сильнее нагреваться при подключении к электросети, а дополнительная нагрузка во время разговора повышала риск перегрева, повреждения или даже возгорания.

Современные смартфоны оснащены литий-ионными аккумуляторами и системами контроля температуры и подачи тока, что помогает снизить вероятность перегрева и других проблем.

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Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

Современными телефонами можно пользоваться во время зарядки как от розетки, так и от повербанка.

Однако при активном использовании смартфон может сильнее нагреваться, из-за чего процесс зарядки иногда замедляется.

Частое и интенсивное использование устройства во время зарядки также может способствовать более быстрому износу аккумулятора из-за одновременного расхода и восстановления заряда.

Пользователи iPhone также могут использовать смартфон во время подключения к зарядному устройству. Apple применяет литий-ионные аккумуляторы, которые рассчитаны на энергоэффективную работу и быструю зарядку.

Ранее Новини.LIVE писали, что привычка разряжать смартфон почти до нуля или постоянно заряжать его до 100% может негативно влиять на аккумулятор. Для сохранения ресурса батареи лучше избегать крайних уровней заряда и поддерживать его в оптимальном диапазоне.

Также Новини.LIVE рассказывали, что увеличить время работы смартфона без подзарядки можно с помощью нескольких простых настроек. Больше всего энергии потребляют дисплей, фоновые приложения и беспроводные функции, тогда как режим энергосбережения помогает сократить расход заряда.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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