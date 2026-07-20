Чи можна користуватися смартфоном під час заряджання: відповідь експертів

Смартфон на зарядці та зарядка для смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Сучасні смартфони дозволяють запускати застосунки, дивитися відео та спілкуватися навіть під час підключення до зарядного пристрою. Однак регулярне використання телефона в такому режимі може впливати на процес заряджання та стан акумулятора.

Про те, чи можна користуватися смартфоном під час заряджання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Benchmark.pl.

Чому не варто користуватися телефоном під час заряджання

Після підключення смартфона до джерела живлення енергія починає надходити до акумулятора. Якщо водночас дивитися відео, грати, спілкуватися або запускати застосунки, частина отриманої енергії одразу витрачається на роботу пристрою.

Однією з головних проблем у такому разі стає підвищення температури. Смартфон нагрівається під час самого заряджання, а активне використання створює додаткове навантаження.

Легке нагрівання вважається нормальним, однак надмірно гарячий корпус може свідчити про небажане підвищення температури.

Читайте також:

Чому смартфон заряджається повільніше

Під час використання телефона отримана енергія розподіляється між заряджанням акумулятора та роботою екрана, процесора, зв'язку й активних застосунків.

Через це батарея поповнює заряд повільніше, ніж тоді, коли смартфон лежить із вимкненим екраном. Особливо помітною різниця може бути під час ігор, перегляду відео та інших ресурсомістких завдань.

Одноразове або нерегулярне використання смартфона під час заряджання не повинно одразу зіпсувати акумулятор. Ризик зростає, якщо така поведінка стає постійною звичкою. Регулярне нагрівання та додаткове навантаження можуть пришвидшувати зношення батареї.

Тому за можливості експерти радять відкласти телефон на час заряджання, особливо якщо планується запуск ігор, відео або інших вимогливих застосунків.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасні смартфони дозволяють користуватися ними та відповідати на дзвінки під час заряджання завдяки вбудованим системам захисту. Однак активне навантаження може спричиняти додаткове нагрівання, уповільнювати поповнення заряду та прискорювати зношення акумулятора.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання. Одні кабелі підтримують передавання високої потужності, тоді як інші через слабші характеристики можуть обмежувати можливості зарядного пристрою.