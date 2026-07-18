Як правильно заряджати смартфон: трюк, який подовжить життя батареї вдвічі

Розряджений смартфон в руках та смартфон на зарядці. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Неправильні звички під час заряджання можуть прискорювати зношення акумулятора смартфона. Найбільше батареї шкодять регулярне заряджання до 100%, повне розрядження та перегрів пристрою.

Про те, як правильно заряджати смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Підтримуйте заряд у безпечному діапазоні

Сучасні смартфони оснащені літій-іонними акумуляторами, для яких краще уникати крайніх рівнів заряду. Щоб зменшити навантаження на батарею, рекомендується підтримувати заряд у межах 50-80%.

Якщо постійно заряджати смартфон до 100%, а потім розряджати до нуля, акумулятор швидше втрачатиме свій ресурс. Згодом це може призвести до швидшого розряджання пристрою.

Використовуйте режим енергозбереження

Коли потрібно максимально заощадити заряд, смартфон можна вимкнути або активувати режим зниженого енергоспоживання.

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У такому режимі частина фонових процесів та додаткових функцій обмежується, завдяки чому пристрій може довше працювати без підключення до зарядки.

Чи можна залишати смартфон заряджатися на ніч

Сучасні смартфони автоматично обмежують подачу енергії після досягнення 100%, тому акумулятор не продовжує безперервно отримувати повний заряд.

Водночас під час тривалого підключення до мережі пристрій може нагріватися. Висока температура негативно впливає на стан батареї та може прискорювати її зношення.

Якщо смартфон помітно нагрівається, перед заряджанням можна зняти з нього щільний чохол. Це допоможе теплу краще розсіюватися та зменшить ризик перегріву, особливо якщо пристрій залишається підключеним до зарядки протягом тривалого часу.

Раніше Новини.LIVE писали, що наявність однакового роз'єму USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання. Одні кабелі підтримують передавання високої потужності, тоді як технічні обмеження інших можуть суттєво сповільнювати поповнення батареї.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть звичні дії під час заряджання здатні поступово зменшувати ресурс акумулятора смартфона. Особливо шкодять батареї неякісні зарядні пристрої, перегрів, регулярне розрядження до нуля та активне використання гаджета під час підживлення.