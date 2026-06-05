Скільки служать складані Android-смартфони: відгуки реальних користувачів

Складаний смартфон Samsung. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичайні смартфони можуть без проблем працювати чотири-п'ять років, але складані Android-моделі мають складнішу конструкцію. За відгуками власників, такі пристрої часто розраховують на два-три роки активного використання, хоча за обережного догляду вони можуть прослужити довше.

Про те, як довго може прослужити складаний смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому складані смартфони зношуються інакше

Сучасні звичайні смартфони довго залишаються актуальними завдяки міцним корпусам, захисному склу та тривалій програмній підтримці. Наприклад, нові iPhone отримують оновлення щонайменше кілька років, а частина пристроїв Samsung має гарантію до семи років оновлень.

Складані смартфони працюють в інших умовах. Їхня головна особливість — рухомі компоненти: шарнір і гнучкий внутрішній дисплей. Саме ці елементи можуть швидше зношуватися або пошкоджуватися.

Гнучкий екран зазвичай покритий ультратонким склом і захисною плівкою. Це не те саме, що міцне скло на звичайних смартфонах, тому внутрішній дисплей залишається вразливішим.

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Виробники складаних смартфонів постійно наголошують на покращенні міцності нових моделей. Samsung, Google, Motorola, Honor та інші компанії регулярно вдосконалюють шарніри, корпуси, захист від води й пилу та матеріали дисплеїв.

Наприклад, деякі сучасні моделі, зокрема Pixel 10 Pro Fold і Honor Magic V6, мають захист від води й пилу. Galaxy Z Fold 7, за заявленими характеристиками, повинен витримувати до 500 000 складань, що у 2,5 раза більше, ніж у попередників.

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: кадр з відео/YouTube

Нові складані смартфони також отримують міцніші металеві рамки та захисне скло на зовнішньому екрані. Водночас ризик пошкодження внутрішнього гнучкого дисплея повністю не зникає.

Що кажуть власники складаних смартфонів

У відгуках користувачі часто зазначають, що складані смартфони можуть бути дуже зручними, але підходять не всім. Найчастіше обговорюють серію Samsung Galaxy Z Fold, оскільки вона широко доступна.

Деякі власники старіших моделей Galaxy Z Fold повідомляли про тріщини на внутрішньому екрані навіть без падінь чи грубого поводження. Також згадувалися проблеми з Bluetooth, Wi-Fi та захисною плівкою.

Водночас власники новіших поколінь частіше описують позитивний досвід. Наприклад, користувачі Galaxy Z Fold 5 розповідали, що смартфон витримував майже два роки без серйозних проблем, а в окремих випадках — навіть жорсткі умови використання на будівельному майданчику.

Навіть у новіших складаних смартфонах можуть виникати типові для цієї категорії проблеми. Одна з них — відшаровування захисної плівки на внутрішньому дисплеї.

У частини власників Galaxy Z Fold 5 плівка починала відклеюватися приблизно через 18 місяців використання. Після цього могли з'являтися дрібні тріщини.

За даними одного з опитувань користувачів Galaxy Z Fold, серйозні проблеми на кшталт тріщин, відшаровування плівки або поломки дисплея частіше проявляються після першого року використання й досягають піку приблизно через два роки.

За відгуками власників, реалістичний строк служби складаного Android-смартфона становить приблизно два-три роки. Якщо користуватися ним обережно, не допускати падінь, стежити за станом захисної плівки та не відкривати пристрій у брудному середовищі, він може прослужити довше.

Раніше Новини.LIVE писали, що в мережі з'явилися перші фото складаного смартфона, який інсайдер Ice Universe називає iPhone Fold. На знімках пристрій показано в руках користувача — у складеному та розкладеному вигляді.

Також Новини.LIVE розповідали, що регулярне перезавантаження смартфона може впливати не лише на швидкість його роботи, а й на безпеку. Для сучасних флагманів зазвичай достатньо одного рестарту на тиждень, тоді як старіші або бюджетні моделі можуть потребувати частішого перезапуску.