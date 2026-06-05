Сколько служат складные Android-смартфоны: отзывы реальных пользователей

Сколько на самом деле могут прослужить складные Android-смартфоны
Обычные смартфоны могут без проблем работать четыре-пять лет, но складные Android-модели имеют более сложную конструкцию. По отзывам владельцев, такие устройства часто рассчитывают на два-три года активного использования, хотя при аккуратном уходе они могут прослужить дольше.
О том, как долго может прослужить складной смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.
Почему складные смартфоны изнашиваются иначе
Современные обычные смартфоны долго остаются актуальными благодаря прочным корпусам, защитному стеклу и длительной программной поддержке. Например, новые iPhone получают обновления минимум несколько лет, а часть устройств Samsung имеет гарантию до семи лет обновлений.
Складные смартфоны работают в других условиях. Их главная особенность — подвижные компоненты: шарнир и гибкий внутренний дисплей. Именно эти элементы могут быстрее изнашиваться или повреждаться.
Гибкий экран обычно покрыт ультратонким стеклом и защитной пленкой. Это не то же самое, что прочное стекло на обычных смартфонах, поэтому внутренний дисплей остается более уязвимым.
Производители складных смартфонов постоянно подчеркивают улучшение прочности новых моделей. Samsung, Google, Motorola, Honor и другие компании регулярно совершенствуют шарниры, корпуса, защиту от воды и пыли и материалы дисплеев.
Например, некоторые современные модели, в частности Pixel 10 Pro Fold и Honor Magic V6, имеют защиту от воды и пыли. Galaxy Z Fold 7, по заявленным характеристикам, должен выдерживать до 500 000 складываний, что в 2,5 раза больше, чем у предшественников.
Новые складные смартфоны также получают более прочные металлические рамки и защитное стекло на внешнем экране. В то же время риск повреждения внутреннего гибкого дисплея полностью не исчезает.
Что говорят владельцы складных смартфонов
В отзывах пользователи часто отмечают, что складные смартфоны могут быть очень удобными, но подходят не всем. Чаще всего обсуждают серию Samsung Galaxy Z Fold, поскольку она широко доступна.
Некоторые владельцы старых моделей Galaxy Z Fold сообщали о трещинах на внутреннем экране даже без падений или грубого обращения. Также упоминались проблемы с Bluetooth, Wi-Fi и защитной пленкой.
В то же время владельцы новых поколений чаще описывают положительный опыт. Например, пользователи Galaxy Z Fold 5 рассказывали, что смартфон выдерживал почти два года без серьезных проблем, а в отдельных случаях — даже жесткие условия использования на строительной площадке.
Даже в более новых складных смартфонах могут возникать типичные для этой категории проблемы. Одна из них — отслаивание защитной пленки на внутреннем дисплее.
У части владельцев Galaxy Z Fold 5 пленка начинала отклеиваться примерно через 18 месяцев использования. После этого могли появляться мелкие трещины.
По данным одного из опросов пользователей Galaxy Z Fold, серьезные проблемы вроде трещин, отслаивания пленки или поломки дисплея чаще проявляются после первого года использования и достигают пика примерно через два года.
По отзывам владельцев, реалистичный срок службы складного Android-смартфона составляет примерно два-три года. Если пользоваться им аккуратно, не допускать падений, следить за состоянием защитной пленки и не открывать устройство в грязной среде, он может прослужить дольше.
Ранее Новини.LIVE писали, что в сети появились первые фото складного смартфона, который инсайдер Ice Universe называет iPhone Fold. На снимках устройство показано в руках пользователя — в сложенном и разложенном виде.
Также Новини.LIVE рассказывали, что регулярная перезагрузка смартфона может влиять не только на скорость его работы, но и на безопасность. Для современных флагманов обычно достаточно одного рестарта в неделю, тогда как старые или бюджетные модели могут потребовать более частого перезапуска.