Сколько служат складные Android-смартфоны: отзывы реальных пользователей

Складной смартфон Samsung. Фото: кадр из видео/YouTube

Обычные смартфоны могут без проблем работать четыре-пять лет, но складные Android-модели имеют более сложную конструкцию. По отзывам владельцев, такие устройства часто рассчитывают на два-три года активного использования, хотя при аккуратном уходе они могут прослужить дольше.

О том, как долго может прослужить складной смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему складные смартфоны изнашиваются иначе

Современные обычные смартфоны долго остаются актуальными благодаря прочным корпусам, защитному стеклу и длительной программной поддержке. Например, новые iPhone получают обновления минимум несколько лет, а часть устройств Samsung имеет гарантию до семи лет обновлений.

Складные смартфоны работают в других условиях. Их главная особенность — подвижные компоненты: шарнир и гибкий внутренний дисплей. Именно эти элементы могут быстрее изнашиваться или повреждаться.

Гибкий экран обычно покрыт ультратонким стеклом и защитной пленкой. Это не то же самое, что прочное стекло на обычных смартфонах, поэтому внутренний дисплей остается более уязвимым.

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Производители складных смартфонов постоянно подчеркивают улучшение прочности новых моделей. Samsung, Google, Motorola, Honor и другие компании регулярно совершенствуют шарниры, корпуса, защиту от воды и пыли и материалы дисплеев.

Например, некоторые современные модели, в частности Pixel 10 Pro Fold и Honor Magic V6, имеют защиту от воды и пыли. Galaxy Z Fold 7, по заявленным характеристикам, должен выдерживать до 500 000 складываний, что в 2,5 раза больше, чем у предшественников.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: кадр из видео/YouTube

Новые складные смартфоны также получают более прочные металлические рамки и защитное стекло на внешнем экране. В то же время риск повреждения внутреннего гибкого дисплея полностью не исчезает.

Что говорят владельцы складных смартфонов

В отзывах пользователи часто отмечают, что складные смартфоны могут быть очень удобными, но подходят не всем. Чаще всего обсуждают серию Samsung Galaxy Z Fold, поскольку она широко доступна.

Некоторые владельцы старых моделей Galaxy Z Fold сообщали о трещинах на внутреннем экране даже без падений или грубого обращения. Также упоминались проблемы с Bluetooth, Wi-Fi и защитной пленкой.

В то же время владельцы новых поколений чаще описывают положительный опыт. Например, пользователи Galaxy Z Fold 5 рассказывали, что смартфон выдерживал почти два года без серьезных проблем, а в отдельных случаях — даже жесткие условия использования на строительной площадке.

Даже в более новых складных смартфонах могут возникать типичные для этой категории проблемы. Одна из них — отслаивание защитной пленки на внутреннем дисплее.

У части владельцев Galaxy Z Fold 5 пленка начинала отклеиваться примерно через 18 месяцев использования. После этого могли появляться мелкие трещины.

По данным одного из опросов пользователей Galaxy Z Fold, серьезные проблемы вроде трещин, отслаивания пленки или поломки дисплея чаще проявляются после первого года использования и достигают пика примерно через два года.

По отзывам владельцев, реалистичный срок службы складного Android-смартфона составляет примерно два-три года. Если пользоваться им аккуратно, не допускать падений, следить за состоянием защитной пленки и не открывать устройство в грязной среде, он может прослужить дольше.

Ранее Новини.LIVE писали, что в сети появились первые фото складного смартфона, который инсайдер Ice Universe называет iPhone Fold. На снимках устройство показано в руках пользователя — в сложенном и разложенном виде.

Также Новини.LIVE рассказывали, что регулярная перезагрузка смартфона может влиять не только на скорость его работы, но и на безопасность. Для современных флагманов обычно достаточно одного рестарта в неделю, тогда как старые или бюджетные модели могут потребовать более частого перезапуска.