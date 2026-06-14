Що не можна питати у ChatGPT: 7 речей, які створюють ризики

ChatGPT на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Користувачам не варто надмірно довіряти чатботам, особливо коли йдеться про особисту, фінансову або медичну інформацію. Дані, які вводять у ШІ-сервіси, потенційно можуть бути збережені або використані в майбутньому.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Times of India.

Яку інформацію не слід передавати чатботам

Особиста інформація

Чатботам не варто повідомляти своє повне ім'я, адресу проживання, номер телефону чи електронну пошту. Такі дані можуть здаватися звичайними, але вони допомагають ідентифікувати людину.

У разі витоку або неналежного використання цієї інформації її можуть застосувати для відстеження активності користувача або інших небажаних дій.

Фінансові дані

Будь-яка фінансова інформація має залишатися поза чатботами. Не слід вводити номери банківських карток, рахунків, страхові номери та інші платіжні дані.

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Якщо така інформація потрапить до шахраїв, її можуть використати для крадіжки грошей або особистості. Саме тому фінансові дані краще не передавати жодним сервісам без крайньої потреби.

Паролі від акаунтів

Навіть якщо чатбот здається зручним і надійним помічником, йому не можна повідомляти паролі. Це стосується паролів від пошти, банківських застосунків, соцмереж, хмарних сервісів та інших облікових записів.

Чатботи створені так, щоб спілкування з ними виглядало дружнім, але це не робить їх місцем для зберігання конфіденційних даних.

Особисті секрети

ChatGPT не є людиною і не гарантує повної конфіденційності особистих зізнань. Тому не варто ділитися з ним секретами, які не мають стати відомими іншим.

Усе, що користувач вводить у чатбот, потенційно може бути збережене або використане в майбутньому. Саме тому приватні деталі краще залишати поза такими сервісами.

Медична інформація та поради

Штучний інтелект може дати загальне пояснення або підказати напрям дій, але не замінює лікаря. Тому не варто повністю покладатися на чатбота у питаннях здоров'я.

Також не слід передавати ШІ дані про стан здоров'я, медичне страхування, результати аналізів або іншу чутливу медичну інформацію.

Контент відвертого характеру

Відправляти чатботам відвертий контент небезпечно з погляду приватності. Більшість таких сервісів мають фільтри для подібних запитів, але це не означає, що ризиків немає.

Варто пам'ятати, що в інтернеті інформація може залишатися навіть після видалення. Тому будь-які матеріали, які не мають стати публічними, краще не завантажувати й не надсилати.

Інформація, яку не хотілося б оприлюднювати

Головне правило просте: не вводити в ChatGPT нічого, що не хотілося б побачити у відкритому доступі. Це стосується як особистих даних, так і робочої, фінансової чи приватної інформації.

Будь-які введені дані потенційно можуть бути збережені, передані третім особам або використані в майбутньому. Тому до чатботів варто ставитися як до інструментів, а не як до повністю конфіденційного простору.

Раніше Новини.LIVE писали, що ChatGPT може давати значно корисніші відповіді, якщо одразу пояснити йому, у якому стилі потрібно відповідати. Для цього можна використовувати короткі команди-підказки перед основним запитом до штучного інтелекту.

Також Новини.LIVE розповідали, що автоматизовані боти та ШІ-агенти вперше згенерували більше інтернет-трафіку, ніж реальні користувачі. За статистикою Cloudflare, на автоматичні системи вже припадає 57,7% усіх HTTP-запитів у мережі.