Чего нельзя спрашивать у ChatGPT: 7 вещей, которые создают риски

ChatGPT на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователям не стоит чрезмерно доверять чат-ботам, особенно когда речь идет о личной, финансовой или медицинской информации. Данные, вводимые в ИИ-сервисы, потенциально могут быть сохранены или использованы в будущем.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Times of India.

Какую информацию не следует передавать чат-ботам

Личная информация

Чат-ботам не стоит сообщать свое полное имя, адрес проживания, номер телефона или электронную почту. Такие данные могут казаться обычными, но они помогают идентифицировать человека.

В случае утечки или неправомерного использования этой информации ее могут применить для отслеживания активности пользователя или других нежелательных действий.

Финансовые данные

Любая финансовая информация должна оставаться за пределами чат-ботов. Не следует вводить номера банковских карт, счетов, страховые номера и другие платежные данные.

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Если такая информация попадет к мошенникам, ее могут использовать для кражи денег или личных данных. Именно поэтому финансовые данные лучше не передавать никаким сервисам без крайней необходимости.

Пароли от аккаунтов

Даже если чат-бот кажется удобным и надежным помощником, ему нельзя сообщать пароли. Это касается паролей от почты, банковских приложений, соцсетей, облачных сервисов и других учетных записей.

Чат-боты созданы так, чтобы общение с ними выглядело дружелюбным, но это не делает их местом для хранения конфиденциальных данных.

Личные секреты

ChatGPT не является человеком и не гарантирует полной конфиденциальности личных признаний. Поэтому не стоит делиться с ним секретами, которые не должны стать известны другим.

Все, что пользователь вводит в чат-бот, потенциально может быть сохранено или использовано в будущем. Именно поэтому личные детали лучше оставлять за пределами таких сервисов.

Медицинская информация и советы

Искусственный интеллект может дать общее объяснение или подсказать направление действий, но не заменяет врача. Поэтому не стоит полностью полагаться на чат-бота в вопросах здоровья.

Также не следует передавать ИИ данные о состоянии здоровья, медицинском страховании, результатах анализов или другую конфиденциальную медицинскую информацию.

Контент откровенного характера

Отправлять чат-ботам откровенный контент опасно с точки зрения конфиденциальности. Большинство таких сервисов имеют фильтры для подобных запросов, но это не означает, что рисков нет.

Стоит помнить, что в интернете информация может оставаться даже после удаления. Поэтому любые материалы, которые не должны становиться публичными, лучше не загружать и не отправлять.

Информация, которую не хотелось бы обнародовать

Главное правило простое: не вводить в ChatGPT ничего, что не хотелось бы увидеть в открытом доступе. Это касается как личных данных, так и рабочей, финансовой или частной информации.

Любые введенные данные потенциально могут быть сохранены, переданы третьим лицам или использованы в будущем. Поэтому к чат-ботам стоит относиться как к инструментам, а не как к полностью конфиденциальному пространству.

Ранее Новини.LIVE писали, что ChatGPT может давать гораздо более полезные ответы, если сразу объяснить ему, в каком стиле нужно отвечать. Для этого можно использовать короткие команды-подсказки перед основным запросом к искусственному интеллекту.

Также Новини.LIVE рассказывали, что автоматизированные боты и ИИ-агенты впервые сгенерировали больше интернет-трафика, чем реальные пользователи. По статистике Cloudflare, на автоматические системы уже приходится 57,7% всех HTTP-запросов в сети.