Google і великі поглинання — 7 угод компанії, які змінили технологічний світ

Логотип компанії Google на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Google упевнено перетворилася на гіганта галузі завдяки сміливим поглинанням — від YouTube і Nest до свіжої рекордної угоди з хмарним захистом Wiz за 32,5 млрд доларів. Кожна з цих інвестицій не лише зміцнила бізнес компанії, а й переосмислила цілі сектори, визначивши, якими сервісами та гаджетами ми користуємося сьогодні.

Про сім компаній, які викупила Google і назавжди змінила інтернет, пише Android Police.

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У 2006 році Google виклала 1,65 млрд доларів за тоді ще малий відеосервіс YouTube. Результат — платформа, яку нині оцінюють у 200-400 млрд доларів і яка генерує понад 50 млрд доларів річного доходу, ставши фактично "телебаченням" інтернет-епохи та головним майданчиком для стрімів, новин і освітнього контенту.

Через два роки компанія заплатила 3,1 млрд доларів за рекламного гравця DoubleClick і закріпила свою домінантність в онлайн-маркетингу. Саме ця угода перетворила Google на центрального збирача та аналітика користувацьких даних, що визначає вигляд сучасної мережі.

Придбання Motorola Mobility у 2012 році обійшлося в 12,5 млрд доларів і, хоч невдовзі частково було перепродано Lenovo, дозволило Google залишити собі ключові патенти, захистити екосистему Android від ліцензійних атак, а також закласти фундамент нинішніх Pixel-пристроїв.

Наступного року за 1,3 млрд доларів Google приєднала до себе ізраїльський навігаційний стартап Waze. Технологія краудсорсингу дорожніх подій миттєво покращила досвід водіїв і доповнила Google Maps реальними даними про затори та аварії, зміцнивши позицію компанії в цифровій картографії.

У 2014 році поглинання Nest Labs за 3,2 млрд доларів дало поштовх масовому ринку "розумних" домів. Хоча прибуток не став астрономічним, саме інтеграція термостатів і камер Nest переконала споживачів у зручності домашньої автоматизації та відкрила Google доступ до нових потоків даних.

Угода 2018 року з HTC вартістю 1,1 млрд доларів перевела під крило Google цілу дизайн-команду, що стояла за ранніми Pixel. Це забезпечило компанії повний контроль над апаратним і програмним розвитком смартфонів, а обіцянка семирічних оновлень стала галузевим стандартом.

Нарешті, купівля платформи аналітики Looker у 2019 році за 2,6 млрд доларів посилила Google Cloud, запропонувавши бізнесу гнучкі моделі даних та самообслуговування. Це розширило вплив компанії за межами реклами й надало клієнтам AWS можливість користуватися інструментами Google, збільшуючи конкуренцію на хмарному ринку.

Сукупно всі ці кроки пояснюють, чому сьогодні, коли регулятори всього світу розслідують можливе домінування Google, компанія впевнено тримає руку на пульсі інновацій — від відео та реклами до аналітики й "розумного" дому. Чи повторить нова угода з Wiz успіх YouTube або Waze, покаже час, але історія доводить: недооцінювати апетит Google до стратегічних покупок не варто.

Нагадаємо, Google представила три експериментальні функції на базі Gemini. Користувачі можуть скористатися ними, щоб зробити вивчення іноземних мов більш динамічним та зручнішим.

Також ми писали, що Google додала в Gmail нову сторінку "Керування підписками". Вона має функцію, яка дозволяє користувачу миттєво відмовитися від усіх спам-розсилок.