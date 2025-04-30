Новий конкурент Duolingo — Google запустив ШІ-функції для вивчення мов у Gemini

Вивіска Google на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

У вівторок, 29 квітня, Google представила три експериментальні функції на базі Gemini, своєї мультимодальної LLM-моделі. Вони мають на меті зробити самостійне вивчення мов більш динамічним та адаптованим до потреб користувачів.

Про це пише TechCrunch.

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Як ШІ допомагає вивчати мови

Перший експеримент під назвою Tiny Lesson дає змогу швидко опанувати потрібні фрази саме в той момент, коли вони необхідні. Достатньо описати ситуацію — наприклад, пошук загубленого паспорта — і сервіс одразу пропонує релевантну лексику, граматичні підказки та можливі відповіді на зразок "Я не знаю, де його загубив" або "Хочу подати заяву до поліції".

Друга функція, Slang Hang, покликана навчити говорити менш офіційно та ближче до живої мови носіїв. Вона формує діалоги між корінними мовцями, показуючи їх покроково. Під час розмови можна навести курсор на незнайоме слово, щоб одразу побачити тлумачення і типове вживання. Google попереджає, що іноді система може неточно використовувати сленг або вигадувати нові слова, тому варто перевіряти незнайомі вирази за надійними джерелами.

Третій експеримент, Word Cam, використовує камеру смартфона: достатньо зробити фото оточення, і Gemini підпише об'єкти мовою, яку опановує користувач, а також запропонує додаткові слова для їх опису. Компанія пояснює, що цей підхід показує, скільки лексики ще можна вивчити: наприклад, ви можете знати слово "вікно", але не знати "жалюзі".

Усі три експерименти покликані дослідити, як штучний інтелект може зробити самостійне навчання більш гнучким та персоналізованим. Функції вже доступні в Google Labs і підтримують арабську, китайську (Китай, Гонконг, Тайвань), англійську (Австралія, Велика Британія, США), французьку (Канада, Франція), німецьку, грецьку, іврит, гінді, італійську, японську, корейську, португальську (Бразилія, Португалія), російську, іспанську (Латинська Америка, Іспанія) та турецьку.

Нагадаємо, Duolingo планує відмовитися від підрядників, віддавши перевагу штучному інтелекту. Компанія, яка є розробником популярного мовного застосунку, переходить на модель AI-first, яка передбачає поступове скорочення обсягу роботи, яку виконують зовнішні підрядники.

Також ми писали, що Google зробила можливість спільного доступу до екрана й камер смартфона в Gemini Live безплатною. Кожен власник Android тепер може показувати ШІ-асистенту у реальному часі все, що відбувається на дисплеї або перед об'єктивом камери.