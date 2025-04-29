Duolingo скорочує працівників — компанія замінить підрядників ШІ

Додаток Duolingo на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Duolingo відмовиться від підрядників, покладаючись на штучний інтелект. Компанія-виробник популярного мовного застосунку переходить на модель AI-first і планує поступово скоротити обсяг робіт, які нині виконують зовнішні підрядники.

Про це пише The Verge.

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У внутрішньому листі до співробітників, розміщеному на LinkedIn, співзасновник та гендиректор Duolingo Луїс фон Ан повідомив, що відтепер компанія поступово припинятиме залучати підрядників до завдань, з якими може впоратися штучний інтелект. Перехід до підходу AI-first, за словами керівника, вимагатиме переосмислення багатьох робочих процесів: дрібні коригування під людські потреби вже не спрацюють, тож окремі системи доведеться створювати з нуля.

Фон Ан наголосив, що нова стратегія не спрямована на заміну дуо-співробітників ШІ, а на усунення вузьких місць, аби люди могли зосередитися на творчих завданнях і розв'язанні реальних проблем замість рутинних операцій. Попри поступове скорочення контракторів, компанія обіцяє інвестувати у навчання, менторство та інструменти для ефективного використання штучного інтелекту всередині команд.

У листі описано кілька конструктивних обмежень, які допоможуть реалізувати задум: віднині використання ШІ стане одним із критеріїв під час найму та оцінювання ефективності, а додаткові штатні одиниці виділятимуться лише за умови, що автоматизація неможлива. Гендиректор зазначив, що завдяки переходу на алгоритми вже вдалося замінити повільний ручний процес створення контенту, який без ШІ розтягнувся б на десятиліття.

Фон Ан порівняв теперішню ШІ-революцію з рішучим розворотом Duolingo на мобільні платформи у 2012 році — тоді ставка на mobile-first принесла компанії звання "iPhone App of the Year 2013" і вибухове зростання аудиторії. Тепер, упевнений він, штучний інтелект так само наблизить компанію до місії — давати якісне навчання мільйонам людей, адже дозволяє швидко збільшувати обсяг навчального контенту та запускати функції, які раніше були недосяжні, на кшталт відеоуроків із рівнем викладання, близьким до роботи найкращих репетиторів.

Нагадаємо, в ОАЕ озвучили першу у світі ініціативу впровадити штучний інтелект у модернізацію законів. Влада переконана, що використання алгоритмів пришвидшить законотворчий процес та зробить його точнішим.

Також ми писали, що в Австралії радіостанція місяцями транслювала ефір, у якому ведуча була згенерована штучним інтелектом. Слухачам не повідомляли про це ні в описі програми, ні в ефірі.