Duolingo сокращает сотрудников — компания заменит подрядчиков ИИ

Приложение Duolingo на экране смартфона. Фото: Unsplash

Duolingo откажется от подрядчиков, полагаясь на искусственный интеллект. Компания-производитель популярного языкового приложения переходит на модель AI-first и планирует постепенно сократить объем работ, которые сейчас выполняют внешние подрядчики.

Об этом пишет The Verge.

Реклама

Читайте также:

Duolingo планирует заменить людей искусственным интеллектом

Во внутреннем письме к сотрудникам, размещенном на LinkedIn, соучредитель и гендиректор Duolingo Луис фон Ан сообщил, что отныне компания постепенно будет прекращать привлекать подрядчиков к задачам, с которыми может справиться искусственный интеллект. Переход к подходу AI-first, по словам руководителя, потребует переосмысления многих рабочих процессов: мелкие корректировки под человеческие потребности уже не сработают, поэтому отдельные системы придется создавать с нуля.

Фон Ан подчеркнул, что новая стратегия не направлена на замену дуо-сотрудников ИИ, а на устранение узких мест, чтобы люди могли сосредоточиться на творческих задачах и решении реальных проблем вместо рутинных операций. Несмотря на постепенное сокращение контракторов, компания обещает инвестировать в обучение, менторство и инструменты для эффективного использования искусственного интеллекта внутри команд.

В письме описано несколько конструктивных ограничений, которые помогут реализовать замысел: отныне использование ИИ станет одним из критериев при найме и оценке эффективности, а дополнительные штатные единицы будут выделяться только при условии, что автоматизация невозможна. Гендиректор отметил, что благодаря переходу на алгоритмы уже удалось заменить медленный ручной процесс создания контента, который без ИИ растянулся бы на десятилетия.

Фон Ан сравнил нынешнюю ИИ-революцию с решительным разворотом Duolingo на мобильные платформы в 2012 году — тогда ставка на mobile-first принесла компании звание "iPhone App of the Year 2013" и взрывной рост аудитории. Теперь, уверен он, искусственный интеллект так же приблизит компанию к миссии — давать качественное обучение миллионам людей, ведь позволяет быстро увеличивать объем учебного контента и запускать функции, которые ранее были недостижимы, вроде видеоуроков с уровнем преподавания, близким к работе лучших репетиторов.

Напомним, в ОАЭ озвучили первую в мире инициативу внедрить искусственный интеллект в модернизацию законов. Власти убеждены, что использование алгоритмов ускорит законотворческий процесс и сделает его более точным.

Также мы писали, что в Австралии радиостанция месяцами транслировала эфир, в котором ведущая была сгенерирована искусственным интеллектом. Слушателям не сообщали об этом ни в описании программы, ни в эфире.