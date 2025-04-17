Google зробив найкращу функцію Gemini Live безплатною — як нею скористатися

Google Gemini Live на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google зняла платний бар'єр із Gemini Live: можливості спільного доступу до екрана й камер смартфона тепер доступні кожному власнику Android. Відтепер користувачі можуть у реальному часі показувати ШІ-асистенту все, що відбувається на дисплеї або перед об'єктивом, а сам Gemini миттєво аналізує побачене й відповідає на запитання.

Про це пише Android Police.

Реклама

Читайте також:

Як працює функція

Концепцію продемонстрували ще на Google I/O 2024 у межах Project Astra: тоді камера Pixel, обертаючись навколо офісу, розпізнавала предмети й озвучувала їхній стан та розташування. Функція, яка колись здавалася футуристичною, тепер працює на звичайних пристроях — і без передплати.

Раніше ексклюзивний доступ мали лише підписники Gemini Advanced. Зараз, за даними 9to5Google, компанія повністю прибрала paywall, а оновлення вже поширюється глобально. Після запуску Gemini Live на екрані з'являється кнопка Share screen with Live. Підтвердивши її, користувач бачить лічильник у рядку стану та сповіщення, через яке можна в будь‑яку мить завершити сесію. У повноекранному режимі поряд із мікрофоном з'являється піктограма камери: торкнувшись її, ви відкриваєте видошукач із перемиканням між об’єктивами. Задля точного розпізнавання слід тримати телефон нерухомо та не гасити дисплей, інакше сеанс припиниться.

Щоб інтерфейс здавався жвавішим, Google додала миттєві тактильні відгуки. Окрім зображень, PDF або відео з YouTube, Gemini тепер розуміє контент, який з'являється на екрані, або предмети перед камерою. Приміром, достатньо навести смартфон на рослину й одразу дізнатися її назву.

Найприємніше, що за нові можливості не доведеться платити: розгортання займе кілька тижнів, і, за обіцянкою Google, до кінця місяця функція дістанеться до всіх смартфонів та планшетів на Android. Якщо кнопка ще не з'явилася, просто зачекайте — оновлення вже в дорозі.

Нагадаємо, функції Google Gemini насправді дуже корисні для користувачів. Чатбот може надавати рекомендації щодо покупок, планувати подорожі та багато іншого, що значно покращить життя.

Також ми писали, що Google продовжує займатися постійним розвитком штучного інтелекту. Компанія представила Gemini 2.5 — найпродуктивнішу модель штучного інтелекту.