Google сделал лучшую функцию Gemini Live бесплатной — как ею воспользоваться

Google Gemini Live на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google сняла платный барьер с Gemini Live: возможности совместного доступа к экрану и камерам смартфона теперь доступны каждому владельцу Android. Отныне пользователи могут в реальном времени показывать ИИ-ассистенту все, что происходит на дисплее или перед объективом, а сам Gemini мгновенно анализирует увиденное и отвечает на вопросы.

Об этом пишет Android Police.

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Как работает функция

Концепцию продемонстрировали еще на Google I/O 2024 в рамках Project Astra: тогда камера Pixel, вращаясь вокруг офиса, распознавала предметы и озвучивала их состояние и расположение. Функция, которая когда-то казалась футуристической, теперь работает на обычных устройствах — и без подписки.

Ранее эксклюзивный доступ имели только подписчики Gemini Advanced. Сейчас, по данным 9to5Google, компания полностью убрала paywall, а обновление уже распространяется глобально. После запуска Gemini Live на экране появляется кнопка Share screen with Live. Подтвердив ее, пользователь видит счетчик в строке состояния и оповещение, через которое можно в любой момент завершить сессию. В полноэкранном режиме рядом с микрофоном появляется пиктограмма камеры: коснувшись ее, вы открываете видоискатель с переключением между объективами. Для точного распознавания следует держать телефон неподвижно и не гасить дисплей, иначе сеанс прекратится.

Чтобы интерфейс казался более живым, Google добавила мгновенные тактильные отклики. Кроме изображений, PDF или видео с YouTube, Gemini теперь понимает контент, который появляется на экране, или предметы перед камерой. К примеру, достаточно навести смартфон на растение и сразу узнать его название.

Самое приятное, что за новые возможности не придется платить: развертывание займет несколько недель, и, по обещанию Google, до конца месяца функция доберется до всех смартфонов и планшетов на Android. Если кнопка еще не появилась, просто подождите — обновление уже в пути.

Напомним, функции Google Gemini на самом деле очень полезны для пользователей. Чат-бот может давать рекомендации по покупкам, планировать путешествия и многое другое, что значительно улучшит жизнь.

Также мы писали, что Google продолжает заниматься постоянным развитием искусственного интеллекта. Компания представила Gemini 2.5 — самую производительную модель искусственного интеллекта.