Новый конкурент Duolingo — Google запустил ИИ-функции для изучения языков в Gemini

Вывеска Google на фасаде здания. Фото: Unsplash

Во вторник, 29 апреля, Google представила три экспериментальные функции на базе Gemini, своей мультимодальной LLM-модели. Их цель — сделать самостоятельное изучение языков более динамичным и адаптированным к потребностям пользователей.

Об этом пишет TechCrunch.

Реклама

Читайте также:

Как ИИ помогает изучать языки

Первый эксперимент под названием Tiny Lesson позволяет быстро освоить нужные фразы именно в тот момент, когда они необходимы. Достаточно описать ситуацию — например, поиск утерянного паспорта — и сервис сразу предлагает релевантную лексику, грамматические подсказки и возможные ответы вроде "Я не знаю, где его потерял" или "Хочу подать заявление в полицию".

Вторая функция, Slang Hang, призвана научить говорить менее официально и ближе к живой речи носителей. Она формирует диалоги между коренными говорящими, показывая их пошагово. Во время разговора можно навести курсор на незнакомое слово, чтобы сразу увидеть толкование и типичное употребление. Google предупреждает, что иногда система может неточно использовать сленг или придумывать новые слова, поэтому стоит проверять незнакомые выражения по надежным источникам.

Третий эксперимент, Word Cam, использует камеру смартфона: достаточно сделать фото окружения, и Gemini подпишет объекты на языке, который изучает пользователь, а также предложит дополнительные слова для их описания. Компания объясняет, что этот подход показывает, сколько лексики еще можно выучить: например, вы можете знать слово "окно", но не знать "жалюзи".

Все три эксперимента призваны исследовать, как искусственный интеллект может сделать самостоятельное обучение более гибким и персонализированным. Функции уже доступны в Google Labs и поддерживают арабский, китайский (Китай, Гонконг, Тайвань), английский (Австралия, Великобритания, США), французский (Канада, Франция), немецкий, греческий, иврит, хинди, итальянский, японский, корейский, португальский (Бразилия, Португалия), русский, испанский (Латинская Америка, Испания) и турецкий.

Напомним, Duolingo планирует отказаться от подрядчиков, отдав предпочтение искусственному интеллекту. Компания, которая является разработчиком популярного языкового приложения, переходит на модель AI-first, предусматривающую постепенное сокращение объема работы, которую выполняют внешние подрядчики.

Также мы писали, что Google сделала возможность совместного доступа к экрану и камерам смартфона в Gemini Live бесплатной. Каждый владелец Android теперь может показывать ИИ-ассистенту в реальном времени все, что происходит на дисплее или перед объективом камеры.