Google и крупные поглощения — 7 сделок компании, которые изменили технологический мир

Логотип компании Google на фасаде здания. Фото: Unsplash

Google уверенно превратилась в гиганта отрасли благодаря смелым поглощениям — от YouTube и Nest до свежей рекордной сделки с облачной защитой Wiz за 32,5 млрд долларов. Каждая из этих инвестиций не только укрепила бизнес компании, но и переосмыслила целые секторы, определив, какими сервисами и гаджетами мы пользуемся сегодня.

О семи компаниях, которые выкупила Google и навсегда изменила интернет, пишет Android Police.

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В 2006 году Google выложила 1,65 млрд долларов за тогда еще малый видеосервис YouTube. Результат — платформа, которую сейчас оценивают в 200-400 млрд долларов и которая генерирует более 50 млрд долларов годового дохода, став фактически "телевидением" интернет-эпохи и главной площадкой для стримов, новостей и образовательного контента.

Через два года компания заплатила 3,1 млрд долларов за рекламного игрока DoubleClick и закрепила свою доминантность в онлайн-маркетинге. Именно эта сделка превратила Google в центрального сборщика и аналитика пользовательских данных, определяющего облик современной сети.

Приобретение Motorola Mobility в 2012 году обошлось в 12,5 млрд долларов и, хотя вскоре частично было перепродано Lenovo, позволило Google оставить себе ключевые патенты, защитить экосистему Android от лицензионных атак, а также заложить фундамент нынешних Pixel-устройств.

В следующем году за 1,3 млрд долларов Google присоединила к себе израильский навигационный стартап Waze. Технология краудсорсинга дорожных событий мгновенно улучшила опыт водителей и дополнила Google Maps реальными данными о пробках и авариях, укрепив позицию компании в цифровой картографии.

В 2014 году поглощение Nest Labs за 3,2 млрд долларов дало толчок массовому рынку "умных" домов. Хотя прибыль не стала астрономической, именно интеграция термостатов и камер Nest убедила потребителей в удобстве домашней автоматизации и открыла Google доступ к новым потокам данных.

Сделка 2018 года с HTC стоимостью 1,1 млрд долларов перевела под крыло Google целую дизайн-команду, стоявшую за ранними Pixel. Это обеспечило компании полный контроль над аппаратным и программным развитием смартфонов, а обещание семилетних обновлений стало отраслевым стандартом.

Наконец, покупка платформы аналитики Looker в 2019 году за 2,6 млрд долларов усилила Google Cloud, предложив бизнесу гибкие модели данных и самообслуживания. Это расширило влияние компании за пределами рекламы и предоставило клиентам AWS возможность пользоваться инструментами Google, увеличивая конкуренцию на облачном рынке.

Совокупно все эти шаги объясняют, почему сегодня, когда регуляторы всего мира расследуют возможное доминирование Google, компания уверенно держит руку на пульсе инноваций — от видео и рекламы до аналитики и "умного" дома. Повторит ли новая сделка с Wiz успех YouTube или Waze, покажет время, но история доказывает: недооценивать аппетит Google к стратегическим покупкам не стоит.

Напомним, Google представила три экспериментальные функции на базе Gemini. Пользователи могут воспользоваться ими, чтобы сделать изучение иностранных языков более динамичным и удобным.

Также мы писали, что Google добавила в Gmail новую страницу "Управление подписками". Она имеет функцию, которая позволяет пользователю мгновенно отказаться от всех спам-рассылок.