Стали жертвою моди — 6 причин, чому нам не потрібні ультратонкі смартфони

Тонкі смартфони в руках. Фото: Unsplash

У першій половині 2010-х виробники влаштовували "перегони тонкощі", змагаючись за звання найтоншого телефону на ринку. З того часу смартфони отримали дюймові сенсори камер, екрани з високою частотою оновлення та навіть шарніри, що дозволяють складати пристрій навпіл. У 2025 році технології розвиваються стрімко, але водночас Apple, за чутками, готує iPhone 17 Air, а Samsung вже підтвердила Galaxy S25 Edge — обидва роблять ставку на крайні показники товщини.

Про 6 причин, чому нам не потрібні такі смартфони, пише Android Police.

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Тонкі корпуси — більші компроміси

Вузький профіль не вирішує ключової проблеми сучасних телефонів — їхньої загальної габаритності. Зменшуючи лише товщину, виробники змушені жертвувати простором усередині пристрою, а це одразу б'є по камерах: перископні модулі з довгим фокусом просто не поміщаються. Уже відомо, що Galaxy S25 Edge отримає лише основний і надширокий об'єктив без телефотокамери, що для флагмана є суттєвим мінусом.

Зменшення батарей

Наступний удар стосується акумуляторів. За інформацією з витоків, S25 Edge оснащено акумулятором на 3900 мАг — при нинішніх нормах у 4500-5000 мАг це означає на годину-дві менший час роботи. Додайте до цього потенційно нижчу швидкість заряджання: тонший корпус складніше охолодити, а тепловідведення критичне для високих потужностей.

Нагрів та троттлінг

Тепло взагалі стає проблемою номер три. Флагманські процесори нагріваються під час ігор чи інтенсивного мультитаскінгу, а пасивне охолодження потребує площі та випарної камери. Якщо місця обмаль, чип швидше троттлить, знижуючи частоти, а екран тьмяніє на сонці.

Зниження надійності корпусу

Тонкий телефон також менш стійкий до механічних навантажень. Бендинг iPhone 6 свого часу показав, що коли металевий каркас стає занадто тонким, навіть щільні джинси можуть виявитися випробуванням. Скляні панелі з обох боків лише підсилюють ризик.

Посередні динаміки

Звук — ще одна жертва. Добрі стереодинаміки вимагають об'ємних резонаторів, інакше мультимедійний досвід бідніє. Якщо ви любите дивитися серіали без навушників або слухати музику у ванній, ультратонкий корпус навряд чи подарує потрібну гучність і баси.

Відсутність додаткових кнопок

Ще одна деталь, про яку легко забути, — додаткові кнопки чи ІЧ-датчики. В останні роки виробники збагачують телефони шторою спуску затвора, інфрачервоними портами або навіть модульною системою камери. У стиснутому шасі таким експериментам просто бракує простору.

Нагадаємо, Samsung перенесла презентацію свого найтоншого мобільного пристрою Galaxy S25 Edge з квітня на травень. За інформацією інсайдерів, причиною стали нещодавні зміни у керівництві компанії.

Також ми писали, що в мережі показали ймовірний дизайн найтоншого смартфона Apple iPhone 17 Air. Новинка традиційно очікується у вересні 2025 року.