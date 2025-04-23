Стали жертвой моды — 6 причин, почему нам не нужны ультратонкие смартфоны

Тонкие смартфоны в руках. Фото: Unsplash

В первой половине 2010-х производители устраивали "гонку тонкости", соревнуясь за звание самого тонкого телефона на рынке. С тех пор смартфоны получили дюймовые сенсоры камер, экраны с высокой частотой обновления и даже шарниры, позволяющие складывать устройство пополам. В 2025 году технологии развиваются стремительно, но в то же время Apple, по слухам, готовит iPhone 17 Air, а Samsung уже подтвердила Galaxy S25 Edge — оба делают ставку на крайние показатели толщины.

О 6 причинах, почему нам не нужны такие смартфоны, пишет Android Police.

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Тонкие корпуса — большие компромиссы

Узкий профиль не решает ключевой проблемы современных телефонов — их общей габаритности. Уменьшая лишь толщину, производители вынуждены жертвовать пространством внутри устройства, а это сразу бьет по камерам: перископические модули с длинным фокусом просто не помещаются. Уже известно, что Galaxy S25 Edge получит только основной и сверхширокий объектив без телефотокамеры, что для флагмана является существенным минусом.

Уменьшение батарей

Следующий удар касается аккумуляторов. По информации из утечек, S25 Edge оснащен аккумулятором на 3900 мАч — при нынешних нормах в 4500-5000 мАч это означает на час-два меньшее время работы. Добавьте к этому потенциально более низкую скорость зарядки: более тонкий корпус сложнее охладить, а теплоотвод критичен для высоких мощностей.

Нагрев и троттлинг

Тепло вообще становится проблемой номер три. Флагманские процессоры нагреваются во время игр или интенсивного мультитаскинга, а пассивное охлаждение требует площади и испарительной камеры. Если места мало, чип быстрее троттлит, снижая частоты, а экран тускнеет на солнце.

Снижение надежности корпуса

Тонкий телефон также менее устойчив к механическим нагрузкам. Бендинг iPhone 6 в свое время показал, что когда металлический каркас становится слишком тонким, даже плотные джинсы могут оказаться испытанием. Стеклянные панели с обеих сторон лишь усиливают риск.

Посредственные динамики

Звук — еще одна жертва. Хорошие стереодинамики требуют объемных резонаторов, иначе мультимедийный опыт беднеет. Если вы любите смотреть сериалы без наушников или слушать музыку в ванной, ультратонкий корпус вряд ли подарит нужную громкость и басы.

Отсутствие дополнительных кнопок

Еще одна деталь, о которой легко забыть, — дополнительные кнопки или ИК-датчики. В последние годы производители обогащают телефоны шторкой спуска затвора, инфракрасными портами или даже модульной системой камеры. В сжатом шасси таким экспериментам просто не хватает пространства.

Напомним, Samsung перенесла презентацию своего самого тонкого мобильного устройства Galaxy S25 Edge с апреля на май. По информации инсайдеров, причиной стали недавние изменения в руководстве компании.

Также мы писали, что в сети показали вероятный дизайн самого тонкого смартфона Apple iPhone 17 Air. Новинка традиционно ожидается в сентябре 2025 года.