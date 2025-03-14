Легендарне протистояння — KFC перевірила, чи зможе ШІ перевершити її рецепт

Дівчина пробує відрізнити оригінальний KFC, від зробленого за рецептом ШІ. Фото: скриншот/KFC

Чи може штучний інтелект повторити або навіть вдосконалити один з найбільш культових рецептів у світі? Такий божевільний виклик від нейромережі прийняла KFC Canada, де вирішила протиставити легендарний рецепт полковника Сандерса рецепту, згенерованому штучним інтелектом, щоб довести, що справжній смак залишається справою рук людини.

Про це розповідає Creapills.

Читайте також:

Чи зміг рецепт штучного інтелекту перевершити легендарний рецепт KFC

Щоб провести порівняння, KFC попросив штучний інтелект проаналізувати найкращі рецепти смаженої курки в Інтернеті та запропонувати власну версію культової страви.

Постер кампанії "KFC проти штучного інтелекту". Фото: KFCvsAI

Бренд провів сліпий дегустаційний тест, де людям потрібно було порівняти курку, створену машиною, з оригінальним рецептом KFC. Як не дивно, вердикт був однозначним — учасники здебільшого віддали перевагу саме курці за рецептом KFC, підтвердивши, що традиційний рецепт все ще перевершує алгоритми.

KFC Canada задокументувала це протистояння у 90-секундному відео, де фіксуються спонтанні емоції учасників під час дегустації, також воно активно поширюється в соціальних мережах.

Щоб довести, що учасники були не підставними, 19 березня KFC організовує публічний захід у Торонто, де споживачі самостійно зможуть спробувати обидва рецепти та проголосувати за свій улюблений на вебсайті.

Окрім банального протистояння людей та штучного інтелекту, KFC доводить цінність людського досвіду, майстерності та кулінарної спадщини. Навіть в умовах стрімкого розвитку технологій, зокрема нейромереж, певні класичні речі неможливо вигадати заново.

Нагадаємо, розробники з Google DeepMind представили нову модель штучного інтелекту Gemini Robotics, призначену для роботів. Машини, що працюють на базі цієї моделі, можуть виконувати складні та багатоетапні завдання, які потребують точних маніпуляцій.

Також ми писали, що в Китаї представили унікальну модель штучного інтелекту Manus. Це перший ШІ-агент, який може працювати автономно, без отримання вказівок від людини.