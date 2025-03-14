Легендарное противостояние — KFC проверила, сможет ли ИИ превзойти ее рецепт

Девушка пробует отличить оригинальный KFC, от сделанного по рецепту ИИ. Фото: скриншот/KFC

Может ли искусственный интеллект повторить или даже усовершенствовать один из самых культовых рецептов в мире? Такой сумасшедший вызов от нейросети приняла KFC Canada, где решила противопоставить легендарный рецепт полковника Сандерса рецепту, сгенерированному искусственным интеллектом, чтобы доказать, что настоящий вкус остается делом рук человека.

Об этом рассказывает Creapills.

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Чтобы провести сравнение, KFC попросил искусственный интеллект проанализировать лучшие рецепты жареной курицы в Интернете и предложить собственную версию культового блюда.

Постер кампании "KFC против искусственного интеллекта". Фото: KFCvsAI

Бренд провел слепой дегустационный тест, где людям нужно было сравнить курицу, созданную машиной, с оригинальным рецептом KFC. Как ни странно, вердикт был однозначным — участники в большинстве своем отдали предпочтение именно курице по рецепту KFC, подтвердив, что традиционный рецепт все еще превосходит алгоритмы.

KFC Canada задокументировала это противостояние в 90-секундном видео, где фиксируются спонтанные эмоции участников во время дегустации, также оно активно распространяется в социальных сетях.

Чтобы доказать, что участники были не подставными, 19 марта KFC организует публичное мероприятие в Торонто, где потребители самостоятельно смогут попробовать оба рецепта и проголосовать за свой любимый на веб-сайте.

Кроме банального противостояния людей и искусственного интеллекта, KFC доказывает ценность человеческого опыта, мастерства и кулинарного наследия. Даже в условиях стремительного развития технологий, в частности нейросетей, определенные классические вещи невозможно придумать заново.

Напомним, разработчики из Google DeepMind представили новую модель искусственного интеллекта Gemini Robotics, предназначенную для роботов. Машины, работающие на базе этой модели, могут выполнять сложные и многоэтапные задачи, требующие точных манипуляций.

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