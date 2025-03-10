Страх чи ввічливість — дослідники з'ясували, чому люди чемні з чатботами

Роботизована рука тягнеться до людської руки. Фото: Pexels

Опитування понад тисячі респондентів із США та Великої Британії показало, що близько 70% користувачів штучного інтелекту проявляють ввічливість у спілкуванні з чатботами на зразок ChatGPT. При цьому 67% американців та 71% британців регулярно кажуть "будь ласка" та "дякую" у взаємодії з ШІ.

Про це пише Tech Radar.

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Усього у дослідженні взяли участь 510 респондентів зі США та 518 — з Великої Британії. Втім, лише більшість із них робить це через звичну ввічливість.

Результати опитування щодо ввічливості у спілкуванні з чатботами в США. Фото: Future

Серед американців, які дотримуються ввічливості, 82% зазначили, що ввічливість до штучного інтелекту — це просто правильна поведінка, незалежно від того, з ким розмовляєш: з людиною чи з роботом. Однак близько 18% ввічливих респондентів зізналися, що роблять це з обережності — на випадок потенційного повстання роботів у майбутньому.

Результати опитування щодо ввічливості у спілкуванні з чатботами у Великій Британії. Фото: Future

Серед британців цей показник майже аналогічний — 83% ввічливі просто тому, що це правильно, а 17% — через побоювання наслідків "повстання машин".

Водночас серед тих, хто не дотримується ввічливості, більшість аргументує це прагненням економити час та не бачить сенсу у ввічливих формулюваннях для цифрового співрозмовника.

Експерти мають різні думки щодо необхідності ввічливості до ШІ. Наприклад, аналітик CCS Insight Бен Вуд наголошує на важливості підтримки ввічливості як норми, щоб не допустити перенесення грубої поведінки у звичайні людські взаємодії.

Водночас старший автор TechRadar Джон-Ентоні Дісотто здивований високим рівнем ввічливості, зазначаючи, що це, ймовірно, наслідок підсвідомого страху перед невідомим.

Втім, ввічливість до ШІ може мати й практичну користь. За словами експерта з компанії Botify, ввічливі запити можуть покращити ефективність відповідей штучного інтелекту до 30%.

Нагадаємо, Opera випустила агента зі штучним інтелектом для свого браузера. Він може самостійно здійснювати покупки, бронювати номери в готелях та багато іншого.

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