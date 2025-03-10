Страх или вежливость — исследователи выяснили, почему люди любезны с чат-ботами

Роботизированная рука тянется к человеческой руке. Фото: Pexels

Опрос более тысячи респондентов из США и Великобритании показал, что около 70% пользователей искусственного интеллекта проявляют вежливость в общении с чат-ботами вроде ChatGPT. При этом 67% американцев и 71% британцев регулярно говорят "пожалуйста" и "спасибо" во взаимодействии с ИИ.

Об этом пишет Tech Radar.

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Всего в исследовании приняли участие 510 респондентов из США и 518 — из Великобритании. Впрочем, только большинство из них делает это из-за привычной вежливости.

Результаты опроса по вежливости в общении с чат-ботами в США. Фото: Future

Среди американцев, которые придерживаются вежливости, 82% отметили, что вежливость к искусственному интеллекту — это просто правильное поведение, независимо от того, с кем разговариваешь: с человеком или с роботом. Однако около 18% вежливых респондентов признались, что делают это из осторожности — на случай потенциального восстания роботов в будущем.

Результаты опроса о вежливости в общении с чатботами в Великобритании. Фото: Future

Среди британцев этот показатель почти аналогичный — 83% вежливы просто потому, что это правильно, а 17% — из-за опасений последствий "восстания машин".

В то же время среди тех, кто не придерживается вежливости, большинство аргументирует это стремлением экономить время и не видит смысла в вежливых формулировках для цифрового собеседника.

Эксперты имеют разные мнения о необходимости вежливости к ИИ. Например, аналитик CCS Insight Бен Вуд отмечает важность поддержания вежливости как нормы, чтобы не допустить переноса грубого поведения в обычные человеческие взаимодействия.

В то же время старший автор TechRadar Джон-Энтони Дисотто удивлен высоким уровнем вежливости, отмечая, что это, вероятно, следствие подсознательного страха перед неизвестным.

Впрочем, вежливость к ИИ может иметь и практическую пользу. По словам эксперта из компании Botify, вежливые запросы могут улучшить эффективность ответов искусственного интеллекта до 30%.

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