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ШІ показав Титанік на дні океану та його сучасний вигляд

8 січня 2025 19:48
Аркадій Пастула - Редактор
Катастрофа Титаніка — ШІ показав, як бачить лайнер сьогодні та на дні океану
Лайнер "Титанік" на дні океану, за версією ШІ. Фото: ChatGPT
Аркадій Пастула - Редактор

Штучний інтелект показав, як бачить лайнер "Титанік" на дні океану після катастрофи в 1912 році. Він також створив зображення, який вигляд він мав би сьогодні.

Новини.LIVE звернулися до штучного інтелекту для створення фото.

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"Титанік" на дні океану

"Титанік" на дні океану
Лайнер "Титанік" на дні океану, за версією ШІ. Фото: ChatGPT

ШІ показав, який вигляд має "Титанік" після катастрофи. Лайнер на дні океану повністю знищений. Біля нього безліч водоростей та морських жителів.

"Титанік" після катастрофи в 1912 році
Лайнер "Титанік" на дні океану, за версією ШІ. Фото: ChatGPT

Найбільше судно у світі на той момент зіткнулося з айсбергом і пішло на дно в Північній Атлантиці.

Який вигляд має "Титанік" сьогодні
Лайнер "Титанік" на дні океану, за версією ШІ. Фото: ChatGPT

Відомо, що крижана вода забрала життя від 1493 до 1635 осіб з 2208 пасажирів і членів екіпажу на борту. Трагедія сталася під час першого рейсу "Титаніка".

Сучасний вигляд лайнера

"Титанік", якби не сталася катастрофа
"Титанік" у сучасному вигляді. Фото: ChatGPT

Штучний інтелект також показав, який вигляд мав би "Титанік", якби не сталася аварія. Лайнер зберіг свою класичну елегантність, але з футуристичною модернізацією.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, як бачить колонізацію Марсу. Він створив типовий марсіанський пейзаж.

Раніше ШІ згенерував зображення зі своїм баченням людини через 1000 років. Він поєднав ідею еволюції не лише фізичної, але й технологічної.

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19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

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