Не найкраща перспектива — ШІ показав, якою бачить людину через 1000 років

Людина біля інсталяції, яка демонструє еволюцію людства. Фото: Unsplash

Можливо, хтось замислювався над питанням, як може змінитися зовнішність людини в майбутньому? Ймовірно, через 1000 років еволюція досягне етапу, коли біологія і технології об'єднаються воєдино, змінивши звичне бачення того, який вигляд має людина. Штучний інтелект спробував зобразити це.

Сайт Новини.LIVE попросив штучний інтелект згенерувати зображення зі своїм баченням людини через 1000 років.

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Який вигляд матиме людина майбутнього

На зображенні можна побачити те, як штучний інтелект зобразив людину майбутнього. Як можна спостерігати, він поєднав ідею еволюції не лише фізичної, але й технологічної. Зовнішність чітко демонструє злиття природного та штучного, хоча від біології людини залишилося небагато.

Людина майбутнього за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Бачимо, що на зображенні одна частина шкіри здається напівпрозорою, а під нею видно тонкі лінії. Вони нагадують світлові схеми, а всюди прослідковуються технологічні контури. Важко уявити, що люди можуть так змінитися, хоча 1000 років у розумінні Всесвіту — це секунди. Цілком ймовірно, що це синє сяйво на шкірі — це результат інтеграції нанотехнологій у тіло, можливо, щоб підвищити його функціональність.

Очі великі та виразні, а також мають синє світіння. Ймовірно, люди майбутнього зможуть бачити в повній темряві або навіть отримати можливість бачити інфрачервоні та ультрафіолетові спектри світла, зважаючи на інтеграцію технологій в тіло.

Форма голови є видовженою, що може свідчити про розвиток мозку, об'єм якого, можливо, збільшився, а його можливості розширилися. Дивлячись на шию, можна побачити багато трубок та кабелів, які проходять крізь усе тіло. Скоріше за все, від людини майбутнього через 1000 років насправді залишиться мало того, що буде нагадувати людяність.

Щодо оточення, очевидно, що така людина перебуває у футуристичному світі, де на фоні можна побачити високотехнологічні хмарочоси та якісь летючі тарілки.

Насправді вже зараз подібні технології активно інтегруються в наше життя. Вже можна побачити перші кроки у цьому напрямку — від смартімплантатів до використання роботизованих протезів. Але попри захоплення новими можливостями, такі зміни можуть поставити перед людством багато питань, одним з яких може бути — де межа між людиною та машиною?

Якщо вдаватися до філософії, то зображення змушує задуматися, як саме ми формуємо своє майбутнє та як нові досягнення можуть змінити нас самих.

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