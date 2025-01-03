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Жуткое будущее — как ИИ видит человека через 1000 лет

3 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Не самая лучшая перспектива — ИИ показал, каким видит человека через 1000 лет
Человек возле инсталляции, которая демонстрирует эволюцию человечества. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Может быть, кто-то задумывался над вопросом, как может измениться внешность человека в будущем? Вероятно, через 1000 лет эволюция достигнет этапа, когда биология и технологии объединятся воедино, изменив привычное видение того, как выглядит человек. Искусственный интеллект попытался изобразить это.

Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект сгенерировать изображение со своим видением человека спустя 1000 лет.

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Как выглядит человек будущего

На картинке можно увидеть, как искусственный интеллект изобразил человека будущего. Как можно наблюдать, он объединил идею эволюции не только физической, но и технологической. Облик четко демонстрирует слияние природного и искусственного, хотя от биологии человека осталось немного.

Как ИИ видит человека через 1000 лет
Человек будущего по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Видим, что на изображении одна часть кожи кажется полупрозрачной, а под ней видны тонкие линии. Они напоминают световые схемы, а повсюду прослеживаются технологические контуры. Трудно представить, что люди могут так измениться, хотя 1000 лет в понимании Вселенной — это секунды. По всей вероятности, это синее сияние на коже — это результат интеграции нанотехнологий в тело, возможно, чтобы повысить его функциональность.

Глаза большие и выразительные, а также имеют синее свечение. Вероятно, люди будущего смогут видеть в полной темноте или даже получить возможность видеть инфракрасные и ультрафиолетовые спектры света, учитывая интеграцию технологий в тело.

Форма головы удлинена, что может свидетельствовать о развитии мозга, объем которого, возможно, увеличился, а его возможности расширились. Глядя на шею, можно увидеть много трубок и кабелей, проходящих через все тело. Скорее всего, от человека будущего через 1000 лет действительно останется мало того, что будет напоминать человечность.

Что касается окружения, то очевидно, что такой человек находится в футуристическом мире, где на фоне можно увидеть высокотехнологичные небоскребы и какие-то летающие тарелки.

На самом деле, уже сейчас подобные технологии активно интегрируются в нашу жизнь. Уже можно увидеть первые шаги в этом направлении — от смарт-имплантатов до использования роботизированных протезов. Но, несмотря на увлечение новыми возможностями, такие изменения могут поставить перед человечеством много вопросов, одним из которых может быть — где граница между человеком и машиной?

Если прибегать к философии, то изображение заставляет задуматься, как мы формируем свое будущее и как новые достижения могут изменить нас самих.

Напомним, вопрос жизни после смерти остается одной из самых больших загадок в истории. Искусственный интеллект показал, каким видит загробную жизнь человека.

Также мы писали, что тема конца света одновременно пугает и создает интерес вокруг себя. Искусственный интеллект показал, каким видит апокалипсис.

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