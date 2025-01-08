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ИИ показал Титаник на дне океана и его современный вид

8 января 2025 19:48
Аркадий Пастула - Редактор
Катастрофа Титаника — ИИ показал, как видит лайнер сегодня и на дне океана
Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT
Аркадий Пастула - Редактор

Искусственный интеллект показал, как видит лайнер "Титаник" на дне океана после катастрофы в 1912 году. Он также создал изображение, как он мог бы выглядеть сегодня.

Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту для создания фото.

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"Титаник" на дне океана

"Титаник" на дне океана
Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT

ИИ показал, как выглядит "Титаник" после катастрофы. Лайнер на дне океана полностью уничтожен. Возле него множество водорослей и морских жителей.

"Титаник" после катастрофы в 1912 году
Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT

Самое большое судно в мире на тот момент столкнулось с айсбергом и пошло ко дну в Северной Атлантике.

Как выглядит "Титаник" сегодня
Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT

Известно, что ледяная вода забрала жизни от 1493 до 1635 человек из 2208 пассажиров и членов экипажа на борту. Трагедия произошла во время первого рейса "Титаника".

Современный вид лайнера

"Титаник", если бы не произошла катастрофа
"Титаник" в современном виде. Фото: ChatGPT

Искусственный интеллект также показал, как выглядел бы "Титаник", если бы не произошла авария. Лайнер сохранил свою классическую элегантность, но с футуристической модернизацией.

Напомним, искусственный интеллект показал, как видит колонизацию Марса. Он создал типичный марсианский пейзаж.

Ранее ИИ сгенерировал изображение со своим видением человека через 1000 лет. Он соединил идею эволюции не только физической, но и технологической.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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