Катастрофа Титаника — ИИ показал, как видит лайнер сегодня и на дне океана

Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT

Искусственный интеллект показал, как видит лайнер "Титаник" на дне океана после катастрофы в 1912 году. Он также создал изображение, как он мог бы выглядеть сегодня.

Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту для создания фото.

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"Титаник" на дне океана

Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT

ИИ показал, как выглядит "Титаник" после катастрофы. Лайнер на дне океана полностью уничтожен. Возле него множество водорослей и морских жителей.

Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT

Самое большое судно в мире на тот момент столкнулось с айсбергом и пошло ко дну в Северной Атлантике.

Лайнер "Титаник" на дне океана, по версии ИИ. Фото: ChatGPT

Известно, что ледяная вода забрала жизни от 1493 до 1635 человек из 2208 пассажиров и членов экипажа на борту. Трагедия произошла во время первого рейса "Титаника".

Современный вид лайнера

"Титаник" в современном виде. Фото: ChatGPT

Искусственный интеллект также показал, как выглядел бы "Титаник", если бы не произошла авария. Лайнер сохранил свою классическую элегантность, но с футуристической модернизацией.

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