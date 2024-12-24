Як ШІ бачить Чорнобиль без катастрофи на АЕС

Статуя у Чорнобилі. Фото: daytoday.ua

Штучний інтелект (ШІ) показав, яким бачить місто Чорнобиль Київської області без катастрофи на АЕС 1986 року. Зокрема, згенеровані образи демонструють, що населений пункт міг би виглядати, як справжній мегаполіс.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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На першому зображенні показане озеленене місто із безліччю розваг. Зокрема, славнозвісним колесом огляду Чорнобиля та ностальгічними каруселями. Але там майже немає людей.

Як ШІ бачить Чорнобиль. Фото: Новини.LIVE

На другій картинці місто має більш привабливий вигляд — воно має безпечні дороги, велику кількість населення та безліч авто, що могло свідчити б про високий рівень життя чорнобильців.

Як ШІ бачить Чорнобиль. Фото: Новини.LIVE

Третє зображення демонструє ще більшу привабливість для життя людей — Чорнобиль виглядає дуже зеленим. Там поменшало доріг, натомість з'явилося більше насаджень та пішохідних зон.

Як ШІ бачить Чорнобиль. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ШІ показав, як може виглядати святкування Різдва в Україні через 50 років. Українська культура зберігається, але водночас застосовуються інновації й технології.

Також ми писали про те, як виглядатимуть на думку ШІ українські міста після перемоги України. Створені зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.