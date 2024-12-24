Як ШІ бачить Чорнобиль без катастрофи на АЕС

ШІ показав, яким міг бути Чорнобиль без катастрофи на АЕС
Штучний інтелект (ШІ) показав, яким бачить місто Чорнобиль Київської області без катастрофи на АЕС 1986 року. Зокрема, згенеровані образи демонструють, що населений пункт міг би виглядати, як справжній мегаполіс.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Як би виглядав Чорнобиль без катастрофи на АЕС
На першому зображенні показане озеленене місто із безліччю розваг. Зокрема, славнозвісним колесом огляду Чорнобиля та ностальгічними каруселями. Але там майже немає людей.
На другій картинці місто має більш привабливий вигляд — воно має безпечні дороги, велику кількість населення та безліч авто, що могло свідчити б про високий рівень життя чорнобильців.
Третє зображення демонструє ще більшу привабливість для життя людей — Чорнобиль виглядає дуже зеленим. Там поменшало доріг, натомість з'явилося більше насаджень та пішохідних зон.
Нагадаємо, раніше ШІ показав, як може виглядати святкування Різдва в Україні через 50 років. Українська культура зберігається, але водночас застосовуються інновації й технології.
Також ми писали про те, як виглядатимуть на думку ШІ українські міста після перемоги України. Створені зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.
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