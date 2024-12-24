Как ИИ видит Чернобыль без катастрофы на АЭС

Статуя в Чернобыле. Фото: daytoday.ua

Искусственный интеллект (ИИ) показал, каким видит город Чернобыль Киевской области без катастрофы на АЭС в 1986 году. В частности, сгенерированные образы демонстрируют, что населенный пункт мог бы выглядеть, как настоящий мегаполис.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как бы выглядел Чернобыль без катастрофы на АЭС

На первом изображении показан озелененный город с множеством развлечений. В частности, знаменитым колесом обзора Чернобыля и ностальгическими каруселями. Но там почти нет людей.

ИИ показал, каким мог бы быть Чернобыль без катастрофы на АЭС. Фото: Новини.LIVE

На второй картинке город выглядит более привлекательным — в нем безопасные дороги, большое количество населения и множество авто, что могло бы свидетельствовать о высоком уровне жизни чернобыльцев.

ИИ показал каким мог бы быть Чернобыль без катастрофы на АЭС. Фото: Новини.LIVE

Третье изображение демонстрирует еще большую привлекательность для жизни людей — Чернобыль выглядит очень зеленым. Там стало меньше дорог, зато появилось больше насаждений и пешеходных зон.

ИИ показал, каким мог бы быть Чернобыль без катастрофы на АЭС. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее ИИ показал, как может выглядеть празднование Рождества в Украине через 50 лет. Украинская культура сохраняется, но одновременно используются инновации и технологии.

Также мы писали о том, как будут выглядеть по мнению ИИ украинские города после победы Украины. Созданные изображения совмещают современную и футуристическую инфраструктуру.